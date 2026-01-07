Con el escudo nuevo en camiseta, Estudiantes comenzó la pretemporada 2026

Estudiantes puso primera y comenzó formalmente su pretemporada, con el plantel conducido por Eduardo Domínguez presentándose en el Country Club de City Bell para dar inicio a un nuevo año de trabajo y objetivos renovados. La novedad visual estuvo en la indumentaria: el bicampeón del 2025 ya luce en la ropa de entrenamiento el nuevo escudo presentado en septiembre pasado, junto a la marca propia Ruge, que acompaña por cuarto año consecutivo.

El inicio de los trabajos tuvo algunas ausencias y varias situaciones de mercado que marcan el pulso del arranque. Román Gómez no estuvo presente, debido a su inminente salida al fútbol de Brasil, mientras que el club se mantiene a la espera de una oferta de Botafogo por Cristian Medina, una negociación que podría destrabarse en los próximos días. Lucas Alario, en tanto, dijo presente en City Bell, aunque en el entorno vuelve a tomar fuerza la posibilidad de una salida, un tema que seguirá de cerca el cuerpo técnico.

Entre las caras destacadas del plantel aparecen Edwuin Cetré, Santiago Ascacíbar, Tiago Palacios, quienes inician un nuevo año siendo de los futbolistas más buscados del equipo, tanto por su rendimiento como por el interés que generan en el mercado. También se suma una situación especial como la de Fernando Muslera, quien transitaría su último año como profesional, con la promesa vigente de retirarse en Uruguay.

La experiencia también dijo presente con nombres importantes como Eric Meza, Ramiro Funes Mori, Ezequiel Piovi, Alexis Castro y Facundo Farías, un grupo del que el club espera una pretemporada fuerte para elevar el nivel colectivo y consolidar funcionamiento de cara a la competencia oficial.

El inicio de los trabajos fue, además, una oportunidad para que varios juveniles comiencen a mostrarse y peleen por un lugar entre los referentes. Tiziano Van de Tuin, Joaquín Pereyra, Galo Galarza, Lucas Cornejo, Franco Domínguez Ávila y Luca Arfaras arrancan con la ilusión de sumar minutos en Primera y ganarse la confianza del cuerpo técnico.

Otros futbolistas surgidos del club, como Juan Pablo Zozaya, Rodrigo Borzone, Valente Pierani, Máximo Desábato, Matías Magdaleno, Mikel Amondarain, Fabricio Pérez y Joaquín Tobio Burgos, encaran su segundo o tercer año en la máxima categoría, buscando afirmarse definitivamente en el plantel profesional.

En total, se presentaron en City Bell cinco arqueros, 11 defensores, 10 mediocampistas y ocho delanteros, en un arranque de pretemporada que combina experiencia, juventud y expectativas altas. Estudiantes comienza así un nuevo ciclo de preparación, con el foco puesto en potenciar el plantel y definir, en paralelo, los movimientos clave del mercado de pases.