Alerta Hantavirus en la Provincia: síntomas principales y recomendaciones para prevenir contagios

Alerta Hantavirus en la Provincia: síntomas principales y recomendaciones para prevenir contagios
7 de Enero de 2026

Frente al aumento de casos de hantavirus en la Provincia de Buenos Aires, la Comuna compartió recomendaciones para prevenir el contagio entre los vecinos de La Plata. Esta semana, en San Andrés de Giles, murió un adolescente de 14 años. 

En este marco, la gestión municipal de La Plata difundió una serie de recomendaciones para prevenir la enfermedad y reducir la proliferación de los roedores silvestres capaces de transmitirla.

Según se explicó que el virus se contagia principalmente al respirar partículas microscópicas contaminadas con saliva, orina o excrementos de roedores infectados, en especial al ingresar a espacios cerrados o mal ventilados donde hubo presencia de estos animales.

Los síntomas más comunes incluyen fiebre, cansancio y dolores musculares, además de tos y vómitos en algunos casos. Tras un período de incubación de entre 7 y 45 días, la enfermedad puede provocar serias dificultades respiratorias y graves afecciones pulmonares.

Ante la aparición de cualquiera de estos síntomas, se recomienda acudir al centro de salud más cercano o consultar con un médico de confianza.

Las personas más expuestas -consideradas población de riesgo- son aquellas que viven o transitan zonas con presencia de roedores colilargos, como pobladores rurales, camioneros, transportistas y recolectores de residuos.

También se encuentran en situación de riesgo guardaparques, guardafaunas, gendarmes, turistas, pescadores y acampantes que utilizan cabañas o refugios naturales ubicados en zonas con presencia de estos animales.

Cabe destacar que los roedores infectados no presentan síntomas visibles, por lo que no deben ser manipulados ni vivos ni muertos. Ante su presencia en el hogar o viviendas cercanas, los vecinos pueden comunicarse al 221 424-4827.

CLAVES DE PREVENCIÓN

* Ventilar durante 30 minutos los lugares cerrados antes de ingresar en ellos.

* Cubrir orificios y grietas en las paredes.

* Tapar espacios libres en rejillas, cañerías y debajo de las puertas que permitan el ingreso de roedores al interior de las viviendas.

* En caso de usar leña, apilarla a más de 30 centímetros del suelo y lo más lejos posible de las viviendas.

* Recoger las sobras de la comida de los animales domésticos.

* Guardar la comida en recipientes cerrados y lavar la vajilla luego de utilizarla.

* Colocar la basura en cestos con tapas ajustadas.

* En caso de tener huertas domiciliarias, montarlas lejos de la casa y lavar bien los vegetales antes de ingerirlos.

* En caso de ver heces de roedores, utilizar agua con lavandina para limpiarlas.

* Al momento de limpiar un lugar donde pudo haber roedores, hacerlo de forma segura para no levantar polvo contaminado, evitando barrer, aspirar y otras tareas en seco.

RECOMENDACIONES PARA TRABAJADORES RURALES

* Usar calzado cerrado y ropa que cubra todo el cuerpo.

* Al desmalezar, usar guantes y barbijo para no respirar polvo contaminado.

* Ventilar los lugares cerrados en los que pudo haber presencia de roedores.

* Proteger de la caza furtiva a lechuzas, zorros, culebras, chimangos y halcones, ya que la fauna predadora de roedores evita su proliferación.

