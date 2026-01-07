¿Cómo sigue el futuro de Cristian Medina?

Uno de los nombres que tiene en vilo a Estudiantes es el de Cristian Medina, que es uno de los jugadores con grandes chances de salir en este mercado de pases. El volante fue una de las grandes figuras del Pincha campeón y sus días en el club parecen contados, ya que todo parece indicar que se irá.

Uno de los clubes que está interesado por Medina es Botafogo de Brasil, que este año disputará también la Copa Libertadores. La idea del Fogao es reforzar el mediocampo, ya que fue uno de los puntos más irregulares del 2025.

Ante esto y más allá que Estudiantes se hace cargo de su contrario, la ficha de Medina pertenece al grupo económico de Foster Gillette, por lo que el futuro del jugador dependerá de la decisión que tomen.

También uno de los destinos de Medina podría ser el fútbol europeo, aunque hasta el momento no hay ofertas formales para comprarlo.

Por su parte y más allá de algunos trascendidos, Lucas Alario va a ser tenido en cuenta por Eduardo Domínguez. Más allá de eso, podría salir de igual manera en este mercado de pases, ya que es uno de los contratos más altos del plantel.

En cuánto a los nombres, el que sigue picando en punta es el de Eros Mancuso, quien podría tener su segunda etapa en el club. Luego de la venta de Román Gómez y la posibilidad de que también pueda irse Eric Meza, la idea del Pincha es incorporar un lateral. Y el nombre que surgió es el del jugador de Fortaleza, que quiere cambiar de aire luego de haber descendido con el elenco brasileño.

Si bien su vínculo con el conjunto de la capital de Ceará se extiende hasta mediados de 2028, su futuro inmediato es una incógnita, más allá que la dirigencia brasileña evalúa achicar el plantel. En Estudiantes saben que las negociaciones no van a ser sencillas, pero existe un cierto optimismo para destrabar la situación y que el jugador pueda volver al albirrojo.