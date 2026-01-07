Sorpresivo piquete y caos en la Autopista La Plata: cientos de automóviles "atrapados"
Evelyn Botto y Fede Bal a corazón abierto con Carmen Barbieri: "Estamos compartiendo un lindo momento"
En medio de versiones y comentarios cruzados, Evelyn Botto y Fede Bal decidieron hablar sin vueltas y aclarar su situación personal y familiar, luego de que Carmen Barbieri haya insistido para poder tener un móvil con ambos pese a la cantidad de gente que habituaba la playa de Mar del Plata en ese momento.
En Con Carmen, la pareja buscó desactivar cualquier tipo de conflicto y dejar en claro que no hay distanciamientos ni tensiones reales. “Nunca me voy a escapar en la vida de vos, mamá”, lanzó Fede Bal, en un mensaje directo hacia Carmen, dejando en evidencia que el vínculo familiar sigue intacto.
Botto también tomó la palabra y puso paños fríos a la situación: “Estamos bien nosotros, estamos acá compartiendo un lindo momento luego de las vacaciones”, aseguró, intentando bajar la intensidad de los rumores.
Ante la inquietud de Barbieri por no haber compartido aún un encuentro los tres, la respuesta fue clara y con algo de humor: “Cuando podamos vamos a comer los tres, en febrero, ma, dejate de joder, estamos trabajando”, dijo Fede, marcando que las agendas laborales son hoy la principal razón de la distancia.
Finalmente, Evelyn explicó cómo es la dinámica actual de la pareja, desmintiendo cualquier especulación sobre convivencia o crisis: “Yo estoy viviendo en una casa con mis compañeros de Tapados de Laburo y Fede tiene la suya”, aclaró. Por lo que, la pareja dejó en claro que atraviesan un buen momento, priorizan el trabajo y mantienen el diálogo abierto con Carmen Barbieri, buscando ponerle fin a cualquier malentendido mediático.
