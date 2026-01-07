Rige alerta por crecidas del Río de la Plata en la Región: las recomendaciones

El Centro de Prevención de Crecidas del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó un alerta urgente ante una importante crecida del Río de la Plata interior.

Según el último reporte, el nivel del río se situará 1.30 metros por encima de los valores habituales indicados en las tablas de marea, impulsado por vientos del sector sudeste.

El fenómeno comenzará a sentirse con fuerza a partir de la noche de hoy, miércoles 7 de enero, afectando principalmente a las localidades costeras de La Plata, Berisso, Ensenada, la Ciudad de Buenos Aires y la zona norte del Conurbano.

Cronología del pico de la marea

De acuerdo con las proyecciones oficiales, el agua alcanzará sus puntos máximos en los siguientes horarios:

Puerto La Plata: Se espera el pico máximo a las 21:00 hs de hoy, con una altura estimada de 3.10 metros.

Puerto de Buenos Aires (Dársena F): El nivel llegará a los 3.00 metros hacia las 23:00 hs.

San Fernando: El pico se trasladará hacia la zona norte en la medianoche, alcanzando los 3.00 metros a las 00:00 hs del jueves 8 de enero.

Zonas en riesgo y operativos de prevención

Con registros que alcanzan o superan los 3 metros, las autoridades de Defensa Civil ya se encuentran en estado de alerta. Este nivel de marea suele provocar el anegamiento de calles en áreas bajas como la zona portuaria de Ensenada, Berisso, la ribera de Quilmes los barrios ribereños de Tigre y San Fernando, y sectores de la Costanera Norte en CABA.

Las municipalidades afectadas recomiendan a los vecinos no sacar la basura para evitar que se tapen los sumideros y retirar vehículos de zonas que suelen inundarse. Asimismo, se pide evitar la circulación innecesaria por las áreas costeras mientras dure el alerta.

Mas recomendaciones

Desde Defensa Civil Berisso lanzaron una serie de consejos a la comunidad ante el alerta por crecida del Río de La Plata:

Bañistas: prohibido ingresar al agua

Acampistas: evacuar inmediatamente zonas costeras

Riesgo de inundación: mantenerse alejado de la costa

Seguridad: seguir indicaciones oficiales

Teléfonos útiles de emergencia

103: Defensa Civil

100: Bomberos

106: Emergencias Náuticas (Prefectura Naval)