Sorpresivo piquete y caos en la Autopista La Plata: cientos de automóviles "atrapados"
Sorpresivo piquete y caos en la Autopista La Plata: cientos de automóviles "atrapados"
VIDEO.- Dantesca persecución en la Av. 122: un policía en bicicleta, aprehendidos y motos robadas secuestradas
La tradicional fiesta del tomate platense tiene fecha confirmada
La Plata: incendio arrasó más de 10 hectáreas y amenazó viviendas
Ser turista en La Plata: las joyas ignoradas por propios y ajenos
Crece la angustia por la desaparición de Yanina en La Plata: no aparece desde Noche Buena
Macabro hallazgo en pleno centro de La Plata: encontraron restos óseos humanos en la vía pública
¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei
VIDEO.- City Bell, al rojo vivo: así, en 7 segundos, motochorros lo "desplumaron" en pleno centro
VIDEO. Crisis del agua en Meridiano V: vecinos denuncian poca cantidad y que sale "marrón"
Caputo defendió el préstamo por US$3.000 millones: “Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie”
La Plata: se le quemaron los huevos" y provocó el incendió del departamento
¡Bombazo! Apareció la supuesta amante de Luciano Castro: quién es Sarah Borrell y qué dijo
Escándalo en Punta del Este: fuerte pelea entre Martín Demichelis y su novia
Gripe H3N2 en Argentina: detectan nueve casos de la "supergripe" en cinco provincias
Alerta Hantavirus en la Provincia: síntomas principales y recomendaciones para prevenir contagios
ARBA muda su centro de atención de La Plata: a dónde, desde cuándo y los motivos
Rige alerta por crecidas del Río de la Plata en la Región: las recomendaciones
Evelyn Botto y Fede Bal a corazón abierto con Carmen Barbieri: “Estamos compartiendo un lindo momento”
Romina Gaetani habló tras denunciar a su ex por violencia de género: “Aún lo amo y sufro”
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas
Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación
Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios
Sigue la inscripción a las becas de la UNLP: destinatarios, beneficios y el paso a paso para anotarse
Inesperada guerra entre Hilary Duff y Ashley Tisdale: “Egocéntrica” y “Tóxica”
Cómo funciona el sistema inteligente que controla en La Plata el Estacionamiento Medido
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Los vecinos del barrio Meridiano V atraviesan una problemática que se repite desde hace meses: la falta de agua potable, la escasa presión del servicio y la aparición de agua de color marrón que sale de las canillas, situación que ha despertado el rechazo generalizado entre los habitantes de la zona y el reclamo a la empresa prestataria del servicio, Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA).
Según denuncian frentistas a EL DIA, el problema no es reciente y se prolonga en el tiempo sin soluciones concretas por parte de las autoridades ni de la concesionaria del servicio. Los reclamos de los vecinos “vienen hace más de cinco meses”, señalaron en una transmisión en vivo de medios locales durante una manifestación en las calles del barrio. “No tenemos respuestas de la gente de Absa ni de ninguna autoridad”, expresó uno de los vecinos que trabaja en la histórica Estación Provincial, emblemática del sector sur de la ciudad y punto de referencia de Meridiano V.
La falta de agua potable se suma al malestar general por la situación que afecta no solo a Meridiano V, sino a varios barrios de La Plata, donde se acumulan denuncias por baja presión, ausencia de servicio por días e incluso cortes durante semanas en pleno verano. En distintos sectores de la ciudad, residentes aseguraron que llevan más de una semana sin agua y han tenido que recurrir a protestas y cortes de calles para visibilizar la problemática.
Un foco adicional de preocupación es la calidad del agua que llega a las viviendas. En distintos sectores de La Plata, los usuarios han reportado que el agua que sale por las canillas es turbia o de color marrón, con olor y sabor desagradables. Casos similares han sido documentados en otras zonas de la ciudad, generando preguntas sobre si cumple con las normas de potabilidad y si su consumo pone en riesgo la salud de quienes la consumen.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires intervino para exigir estudios que determinen sin margen de dudas si esa agua, además de su aspecto, es realmente potable y apta para uso humano, ya que el cambio de color podría estar vinculado a obras o reparaciones en la red que no fueron comunicadas adecuadamente.
Los testimonios de los habitantes recogidos en distintos barrios reflejan un hartazgo similar al de Meridiano V: familias que deben comprar agua embotellada para beber y cocinar, otros que esperan camiones cisterna que llegan de forma irregular y muchos que siguen pagando las boletas de un servicio que no reciben de manera continua.
En otros puntos de La Plata, como Los Hornos o Melchor Romero, las quejas son similares, con semanas sin una sola gota de agua en las viviendas y sin respuestas claras por parte de ABSA.
Los vecinos de Meridiano V y de otros barrios vecinos exigen una respuesta urgente de las autoridades municipales, provinciales y de la empresa prestadora, así como la implementación de soluciones estructurales que garanticen el abastecimiento digno del recurso más básico: el agua potable.
Hasta el momento, los reclamos y protestas continúan, con frentistas que ya anuncian nuevas acciones para visibilizar la problemática y exigir que el servicio se restituya con calidad y continuidad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí