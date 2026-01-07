Crisis del agua en Meridiano V: vecinos denuncian poca cantidad y que sale "marrón"

Los vecinos del barrio Meridiano V atraviesan una problemática que se repite desde hace meses: la falta de agua potable, la escasa presión del servicio y la aparición de agua de color marrón que sale de las canillas, situación que ha despertado el rechazo generalizado entre los habitantes de la zona y el reclamo a la empresa prestataria del servicio, Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA).

Según denuncian frentistas a EL DIA, el problema no es reciente y se prolonga en el tiempo sin soluciones concretas por parte de las autoridades ni de la concesionaria del servicio. Los reclamos de los vecinos “vienen hace más de cinco meses”, señalaron en una transmisión en vivo de medios locales durante una manifestación en las calles del barrio. “No tenemos respuestas de la gente de Absa ni de ninguna autoridad”, expresó uno de los vecinos que trabaja en la histórica Estación Provincial, emblemática del sector sur de la ciudad y punto de referencia de Meridiano V.

La falta de agua potable se suma al malestar general por la situación que afecta no solo a Meridiano V, sino a varios barrios de La Plata, donde se acumulan denuncias por baja presión, ausencia de servicio por días e incluso cortes durante semanas en pleno verano. En distintos sectores de la ciudad, residentes aseguraron que llevan más de una semana sin agua y han tenido que recurrir a protestas y cortes de calles para visibilizar la problemática.

“Sale marrón y no nos dan certezas”

Un foco adicional de preocupación es la calidad del agua que llega a las viviendas. En distintos sectores de La Plata, los usuarios han reportado que el agua que sale por las canillas es turbia o de color marrón, con olor y sabor desagradables. Casos similares han sido documentados en otras zonas de la ciudad, generando preguntas sobre si cumple con las normas de potabilidad y si su consumo pone en riesgo la salud de quienes la consumen.

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires intervino para exigir estudios que determinen sin margen de dudas si esa agua, además de su aspecto, es realmente potable y apta para uso humano, ya que el cambio de color podría estar vinculado a obras o reparaciones en la red que no fueron comunicadas adecuadamente.

Vecinos cansados de reclamar

Los testimonios de los habitantes recogidos en distintos barrios reflejan un hartazgo similar al de Meridiano V: familias que deben comprar agua embotellada para beber y cocinar, otros que esperan camiones cisterna que llegan de forma irregular y muchos que siguen pagando las boletas de un servicio que no reciben de manera continua.

En otros puntos de La Plata, como Los Hornos o Melchor Romero, las quejas son similares, con semanas sin una sola gota de agua en las viviendas y sin respuestas claras por parte de ABSA.

Exigen respuestas y soluciones

Los vecinos de Meridiano V y de otros barrios vecinos exigen una respuesta urgente de las autoridades municipales, provinciales y de la empresa prestadora, así como la implementación de soluciones estructurales que garanticen el abastecimiento digno del recurso más básico: el agua potable.

Hasta el momento, los reclamos y protestas continúan, con frentistas que ya anuncian nuevas acciones para visibilizar la problemática y exigir que el servicio se restituya con calidad y continuidad.