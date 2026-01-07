Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación

Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación

Fallas de origen -construido en 2017- impiden su funcionamiento. Desde Provincia anunciaron la etapa final de las obras de restauración. Mientras, llueven los reclamos de los usuarios por el “hilito” de agua y la potabilidad

Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación

El acueducto norte, una obra clave para la ciudad / EL DIA

7 de Enero de 2026 | 02:24
Edición impresa

¿Por qué no hay agua en Gonnet y Villa Castells? ¿Por qué, la escasa presión -el famoso hilo de agua que apenas irrumpe entre la noche y la madrugada en las canillas- no es potable? ¿Por que Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) entrega bidones que los vecinos deben acarrear a sus hogares?

Para encontrar una respuesta es necesario vislumbrar el pasado pero sobre todo el presente del Acueducto Norte, obra que desde el 2017 tiene como objetivo -valga la redundancia- dar respuestas y que continúa en obras -según fuentes del Ministerio de Infraestructura bonaerense- de “rehabilitación”.

En junio de 2023, se realizó la apertura de sobres de licitación para la rehabilitación del Acueducto Norte, con una promesa de presupuesto de $1.379.392.301. En aquel entonces, autoridades provinciales definieron a la rehabilitación de la obra como “el nuevo acueducto norte” pero en realidad no se trató de una “nueva obra”, ya que además de seguir la misma traza, los trabajos consistieron en reparar las pérdidas de agua que, según sostienen los propios vecinos, fueron provocadas por la falta de los cuidados previos de los materiales a utilizar en la obra original.

 

“Es una obra estructural compleja atravesada por errores de origen”, apuntaron

 

Lo cierto es que, en diálogo con este diario, los frentistas aseguraron que “en la primera etapa de la obra, los caños, al estar a la intemperie se cristalizaron, según nos dijeron en aquella oportunidad los expertos. Entonces cuando mandaron el agua los caños explotaron. No aguantaron la presión. Además, los especialistas nos alertaron que hubo dos estudios que explicaban la cristalización de los caños”.

Génesis y el proceso

Recapitulemos. En mayo de 2017, el ingeniero y por aquel entonces presidente de ABSA, Raffaele Sardella, anunció la obra “Acueducto Norte. Fortalecimiento del sistema de distribución de agua potable para Villa Castells y Gonnet” cuyo objetivo principal era subsanar los problemas de salinidad en el agua de la zona mencionada (es preciso recordar que en 2014, un estudio reveló que el agua de red excedía los niveles promedio de sodio provocando en primer lugar, quejas en aumento -que hoy continúan-, y en segundo, el suministro de agua en bidones a cargo de ABSA que, dicho sea de paso, hoy continúa).

La obra, presentada en enero e iniciada a fines de mayo, exhibió un plazo de ejecución de 10 meses con una inversión que superaba los 70 millones de pesos más IVA, época en la que el dólar estaba $17,45.

Según Sardella, la obra que vincularía la cañería que llega desde Punta Lara a La Plata -por diagonal 74, con puntos en Gonnet y Villa Castells- era una “solución definitiva”. Con una longitud de 9.000 metros y un trazado planteado en más de 11.000 metros de cañería, tenía como fin regular la presión en toda la traza, mejorar la operatividad del servicio y minimizar los cortes por roturas, beneficiando a más de 30.000 vecinos.

¿Finalmente? el acueducto se inauguró en mayo del 2019, no sin antes tener complicaciones como modificaciones en la traza y fisuras en al menos cuatro tramos.

Pero, enero de 2026 y los reclamos por falta de agua en la Ciudad, precisamente en los barrios que intentaron subsanar, crecen de forma exponencial. “A nosotros nos dan un bidón de agua por día pero a veces no alcanza. Además, ahora tenemos que tener bomba para la presión. El peligro también es que ABSA ignora la presencia de arsénico en el agua”, contó un vecino de calle 13 y 489 a este diario. Otro reclamo: “Lo más asombroso es que, en dos días consecutivos, ABSA no tiene información para brindar al usuario. Esto lo sufrimos desde hace muchísimos años”, expresó una vecina. A ello, hay que sumarle temperaturas que hasta hace una semana superaron los 40 grados de sensación térmica.

Ante ello, surge la inevitable pregunta, ¿y el acueducto?

Pasado inmediato y presente

Este diario publicó en octubre de 2022: “Desde Absa se comunicó que si bien la obra se ejecutó, la empresa no hizo recepción de la misma ‘por falencias’. Se agregó que ‘las identificaron y derivó en un conflicto con el contratista que hoy es un tema legal que sigue su curso’. En esa línea se indicó que ‘está funcionado parcialmente, no a pleno como estaba proyectado’”.

 

“Los caños se cristalizaron y no aguantaron la presión cuando mandaron el agua”

 

No obstante, en junio de 2023, se realizó la apertura de sobres de licitación mencionada.

En 2024, los nuevos dirigentes de la cúpula local, se reunieron con la Provincia para reactivar la obra en cuestión. No obstante, en enero de aquel año, este diario publicó: “Afirmaron ayer desde la Comuna que el proyecto comenzaría ‘en breve’ y que terminaría en un plazo de seis meses. Según explicó Sergio Resa -secretario de Planeamiento municipal-, la obra de rehabilitación demandaría unos 2.800 millones de pesos.

No obstante, un año y medio después -en julio de 2025- funcionarios del Ministerio de Infraestructura confirmaron que se continuaba el trabajo en el Acueducto Norte.

Hoy, primera quincena de enero, una fuente del Ministerio de Infraestructura bonaerense confirmó a EL DIA, que la rehabilitación estaba en su “etapa final”: “El tendido de manga por el interior del Acueducto Norte está terminado y el sistema se encuentra en período de puesta en funcionamiento, con circulación de agua y elevación gradual de la presión” aunque aclararon que era una “obra estructural compleja, atravesada por errores de origen”.

Según la fuente, aunque se espera una mejora en los niveles de cloruro, “no se puede garantizar una solución total, ya que el resultado final dependerá del correcto funcionamiento del sistema una vez habilitado”. Algo más: no hay fecha de finalización.

 

