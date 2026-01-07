Árbol caído, cables cortados y caos de tránsito en avenida 32

Sorpresivo piquete y caos en la Autopista La Plata: automóviles "atrapados" y kilómetros de colas
Un árbol se cayó en avenida 32 entre 15 y 16, a metros de dos escuelas de La Plata, y causó complicaciones en el tránsito, indicaron los vecinos al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896).
“Cayó sobre cables y hay algunos cortados”, señaló una lectora. En tanto, un frentista detalló: “Los autos se desvían, hay peligro con los cables y los micros no pueden pasar”.
