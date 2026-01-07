La hoja de ruta de Estados Unidos para Venezuela: cómo son las tres fases
La hoja de ruta de Estados Unidos para Venezuela: cómo son las tres fases
La tradicional fiesta del tomate platense tiene fecha confirmada
Ser turista en La Plata: las joyas ignoradas por propios y ajenos
VIDEO.- City Bell, al rojo vivo: así, en 7 segundos, motochorros lo "desplumaron" en pleno centro
¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei
¡Bombazo! Apareció la supuesta amante de Luciano Castro: quién es Sarah Borrell y qué dijo
Escándalo en Punta del Este: fuerte pelea entre Martín Demichelis y su novia
Romina Gaetani habló tras denunciar a su ex por violencia de género: “Aún lo amo y sufro”
Rige alerta por crecidas del Río de la Plata en la Región: las recomendaciones
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas
Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación
Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios
ARBA muda su centro de atención de La Plata: a dónde, desde cuándo y los motivos
Sigue la inscripción a las becas de la UNLP: destinatarios, beneficios y el paso a paso para anotarse
Cómo funciona el sistema inteligente que controla en La Plata el Estacionamiento Medido
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Persecución, choque y muerte frente a la casa de Cristina Kirchner
Anestesiólogos platenses en alerta: por falta de pago peligra la atención en hospitales públicos
El platense Tomás Etcheverry cayó ante Musetti y se despidió del ATP de Hong Kong
Emotiva despedida a Brigitte Bardot: revelan las causas de su muerte
Pity Álvarez: ordenan una nueva junta médica para determinar si está en condiciones de afrontar el juicio por el homicidio de Cristian Díaz
En La Plata disminuyeron los casamientos en 2025 y Berisso fue la excepción a la regla del "sí, quiero"
Vacunación, chequeos y prevención en La Plata: una por una, las postas de salud de atención gratuita
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
El Gobierno cerró un préstamo por US$ 3.000 millones para pagar el vencimiento de la deuda
Se viene la Copa Miguel Ángel Russo: ¿dónde se jugará y entre quiénes?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
A una semana de haber hecho pública la denuncia por violencia de género contra su expareja, Romina Gaetani volvió a tomar la palabra y expuso cómo atraviesa este momento personal y judicial. La actriz se sometió recientemente a una pericia psiquiátrica en el marco de la causa contra Luis Cavanagh y, a través de un mensaje, compartió detalles de lo que vivió durante la relación.
Sus palabras fueron leídas al aire por María Fernanda Callejón en el programa La Mañana con Moria, luego de que Gaetani completara el informe de riesgo en el Centro de Atención a la Víctima y ampliara su declaración ante la Justicia. “Quiero contarles que estoy rota. Mi cabeza todavía no encuentra las palabras para procesar todo, para entender cómo me dejé poner las manos encima”, expresó la actriz en el mensaje.
Allí relató que la violencia comenzó de forma verbal y fue escalando con el tiempo: “Antes era verbal, hechos de violencia, sobre todo verbales, que uno va naturalizando, hasta que me redujo y me volvió chiquita”. En el texto, Gaetani también hizo referencia al vínculo emocional que la mantenía atada a su agresor: “Lo que ya sabemos, pero a veces nos toca vivirlo y no lo podemos ver, porque aún lo amo y sufro por eso”.
Según detalló, esa dinámica fue erosionando su autoestima de manera progresiva: “Me controlaba, revisaba mi celular, manipulaciones constantes. Ayer declaré todo con lujo de detalles en mi pericia psiquiátrica”, explicó. Durante el programa, se informó además que, tras la evaluación profesional, la actriz decidió solicitar una orden de restricción y un botón antipánico, medidas que inicialmente había descartado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí