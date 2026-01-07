Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA
Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA
Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación
Lluvia de denuncias: escala una presunta estafa en la Ciudad
La Libertad Avanza acelera con la Boleta Única en la Provincia
Crece el pozo del Cartonazo y ahora se jugará por $4.000.000
Argentina ratificó en la OEA su apoyo al operativo de EE UU en Venezuela
Con la nueva reforma laboral, la Provincia pierde $238 mil millones
Un intendente se desmarca y sale a apoyar la intervención en Venezuela
En Provincia el déficit financiero sumó $1,4 billones en un trimestre
Con el impulso del Transporte, diciembre tuvo 2,5% de inflación
Con grandes premios, Bon Odori llega este fin de semana a la Ciudad
Las ventas minoristas de Reyes Magos crecieron 0,5% anual según CAME
Cumple cinco años la asociación civil platense Argentina Reanima
Se adelanta la posibilidad de lluvias y puede haber fuertes ráfagas de viento
El horror en La Loma: mintió ante la Justicia y piden agravar su pena
Investigado por abusos en el Senado, su club de básquet decidió echarlo
Para hoy se esperan lluvias y llegarán con ráfagas de viento de hasta 60 km/h, según el Servicio Meteorológico Nacional. El mal clima continuará hasta esta noche, mientras que la temperatura durante el día oscilará entre los 18 y 27 grados. Mañana permanecerá nublado, sin probabilidades de lluvias y con una baja en la máxima a 23ºC. De cara al fin de semana, para el viernes se espera una mínima de 17ºC y una máxima de 24ºC, sin lluvias a la vista. Las precipitaciones volverán el sábado por la tarde, según el parte extendido.
