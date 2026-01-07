La Plata: incendio arrasó más de 10 hectáreas y amenazó viviendas

La hoja de ruta de Estados Unidos para Venezuela: cómo son las tres fases
Un importante incendio de pastizales afectó más de 10 hectáreas en Abasto
El siniestro demandó más de cinco horas de trabajo y obligó a un amplio despliegue de bomberos de la región.
Un importante incendio de pastizales se desató en las últimas horas y afectó una superficie superior a las 10 hectáreas, generando preocupación debido a su cercanía con un sector de viviendas.
En el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos de Abasto, en colaboración con Bomberos de Brandsen. Al arribo, el personal constató que el fuego avanzaba con rapidez y se dirigía hacia una zona habitada.
Ante esa situación, los efectivos se abocaron inicialmente a contener la propagación del incendio para resguardar las viviendas cercanas. Una vez logrado el control del foco ígneo, se avanzó con las tareas de extinción total, que demandaron más de cinco horas de trabajo.
El operativo se llevó adelante de manera conjunta con Bomberos de Brandsen y Bomberos de Abasto, sin que se registraran personas heridas ni daños en viviendas.
