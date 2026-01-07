Humo y tensión frente a Plaza Rocha en La Plata

Un incendio se registró en un terreno baldío ubicado frente a Plaza Rocha, en una de las zonas más transitadas de La Plata. El foco ígneo afectó pastizales, lo que generó preocupación entre vecinos y comerciantes de locales linderos.

Si bien no se reportaron personas heridas, el humo fue intenso y se expandió por varias cuadras, alterando la circulación y la actividad habitual en el lugar. Ante la situación, intervino una dotación del Cuartel de Bomberos de La Plata, que logró controlar y extinguir las llamas.

Además, agentes de la Patrulla Municipal trabajaron en la zona para ordenar el tránsito y evitar inconvenientes mayores mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.