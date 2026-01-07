Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo ahora se juega por $4.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Información General

Gripe H3N2 en Argentina: detectan nueve casos de la "supergripe" en cinco provincias

Gripe H3N2 en Argentina: detectan nueve casos de la "supergripe" en cinco provincias
7 de Enero de 2026 | 16:58

Escuchar esta nota

La vigilancia epidemiológica nacional confirmó nueve casos en Argentina del subclado J.2.4.1 (K) del virus de influenza A (H3N2), una variante que viene mostrando una rápida expansión a nivel global y que es seguida de cerca por los organismos sanitarios internacionales.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional Nº 789, elaborado por el Ministerio de Salud, el Laboratorio Nacional de Referencia del ANLIS–Malbrán secuenció 18 muestras de influenza A (H3N2) durante el 2025. De ese total, 9 correspondieron al subclado J.2.4.1 (K), 8 al subclado J.2.3 y 1 al subclado J.2.2.

Dónde y cómo circula

Los casos del subclado K se distribuyeron en distintas jurisdicciones del país: provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Neuquén y Mendoza, lo que confirma una circulación geográficamente dispersa, aunque todavía limitada en número.

Detalle: sólo dos de los nueve casos pertenecientes al subclado K consignan haber estado en el exterior antes de contraer la enfermedad, puntualmente en Europa.

Qué es el subclado K

El subclado J.2.4.1, también denominado subclado K, comenzó a expandirse con mayor intensidad desde agosto de 2025 y ya fue detectado en más de 30 países. En el hemisferio norte, particularmente en Estados Unidos y Canadá, se lo asocia al actual aumento de la actividad de influenza.

Si bien hasta el momento no se observó un incremento en la gravedad clínica, los especialistas advierten que las temporadas dominadas por el subtipo A(H3N2) suelen tener mayor impacto en personas mayores, con aumentos en internaciones y complicaciones respiratorias.

Situación y recomendaciones

Durante 2025, la Argentina registró circulación de virus influenza a lo largo de todo el año, con un inicio adelantado de la temporada respecto de años previos. En las últimas semanas epidemiológicas se observó un nuevo aumento de detecciones, con predominio de influenza B, aunque también con presencia de influenza A y A (H3N2).

Ante este escenario, el Ministerio de Salud reiteró la importancia de:

Mantener actualizada la vacunación antigripal, especialmente en grupos de riesgo

Fortalecer la vigilancia epidemiológica y genómica

Consultar al sistema de salud ante síntomas compatibles con gripe, en especial en personas mayores, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas

Las autoridades remarcaron que “la detección temprana y el monitoreo continuo permiten anticipar posibles cambios en el comportamiento del virus y orientar las estrategias de prevención y control”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

Luciano Castro, ¿infiel?: la verdad sobre el affaire que le rompió el corazón a Siciliani

Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación

Qué se sabe del asalto que sufrió Wiñazki, que negoció con los ladrones
+ Leidas

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

Con el escudo nuevo y estreno de indumentaria, Estudiantes comenzó la pretemporada en City Bell

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

¿Cómo sigue el futuro de Cristian Medina?

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado

El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?
Últimas noticias de Información General

Supergripe H3N2: un virus que no viajó y está acá

Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia

Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación

Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación
La Ciudad
La Plata: incendio arrasó más de 10 hectáreas y amenazó viviendas
La tradicional fiesta del tomate platense tiene fecha confirmada
Alerta Hantavirus en la Provincia: síntomas principales y recomendaciones para prevenir contagios
Una "víbora" causó pánico en Plaza Moreno
Humo y tensión frente a Plaza Rocha en La Plata
Espectáculos
Inesperada guerra entre Hilary Duff y Ashley Tisdale: “Egocéntrica” y “Tóxica”
Evelyn Botto y Fede Bal a corazón abierto con Carmen Barbieri: “Estamos compartiendo un lindo momento”
Romina Gaetani habló tras denunciar a su ex por violencia de género: “Aún lo amo y sufro”
Escándalo en Punta del Este: fuerte pelea entre Martín Demichelis y su novia
Venenoso mensaje de Flor Vigna tras los rumores de infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani
Deportes
VIDEO. Gimnasia presentó a Nacho Miramón: "Es una buena oportunidad para dar lo mejor de mí"
El platense Tomás Etcheverry cayó ante Musetti y se despidió del ATP de Hong Kong
Con el escudo nuevo y estreno de indumentaria, Estudiantes comenzó la pretemporada en City Bell
Se viene la Copa Miguel Ángel Russo: ¿dónde se jugará y entre quiénes?
El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?
Policiales
Crece la angustia por la desaparición de Yanina en La Plata: no aparece desde Noche Buena
VIDEO.- City Bell, al rojo vivo: así, en 7 segundos, motochorros lo "desplumaron" en pleno centro
Persecución, choque y muerte frente a la casa de Cristina Kirchner
Imputaron a un venezolano detenido en Corrientes
Por una violenta entradera a un jubilado en La Plata cayó un joven de 19 años

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla