Crece el pozo del Cartonazo y ahora se jugará por $4.000.000

El Cartonazo de EL DIA tiene un pozo de 4.000.000 de pesos para jugar desde mañana, cuando se inicie una nueva ronda con la entrega de los nuevos cupones.

Quedó vacante la jugada que cerró ayer porque no apareció ningún lector con los quince aciertos necesarios para llevarse el pozo de 3.000.000 de pesos.

Al no tener ganadores esta ronda, el pozo quedó para la próxima jugada, en la que se sumará otro millón de pesos y así se formarán 4.000.000 de pesos para jugar.

Con la edición impresa de EL DIA, mañana se entregan los nuevos cupones que tienen 15 números cada uno, entre el 00 y el 89.

Luego, desde el viernes y hasta el martes próximo se publican los números en la edición impresa de EL DIA y en eldia.com, los que los lectores tienen que cotejar o comparar para ver si tiene aciertos o no.

Si al martes próximo tiene los 15 aciertos, debe acercarse a las oficinas de diagonal 80 Nº 815 entre las 11 y las 17 para comprobar que puede acceder al premio.

En caso de que haya más de un ganador, el pozo que se pone en juego se reparte en partes iguales, como ha ocurrido en distintas oportunidades.

El Cartonazo de EL DIA repartió premios millonarios a lo largo de su historia.

Uno de los pozos más altos fue de más de 30 millones de pesos, que se repartieron entre tres lectores. Dos se llevaron más de 13 millones porque acertaron los quince números y además presentaron los cinco cupones que se publicaron los domingos para ganar un auto o repartir el pozo de 20.000.000 de pesos. La otra lectora se llevó más de 3.000.000 de pesos porque no presentó los cinco cupones que se publicaron en distintos domingos.

El último pozo que entregó el Cartonazo fue de 4 millones de pesos para un joven estudiante de la facultad de Ciencias Económicas que juega junto a su familia.