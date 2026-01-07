Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios
Vehículos arrasados, instalaciones militares dañadas y cuerpos sin vida dan cuenta de la magnitud de la operación en la que capturaron a Nicolás Maduro y Cilia Flores
Las primeras imágenes oficiales difundidas por las Fuerzas Armadas venezolanas tras el ataque de Estados Unidos permiten dimensionar el nivel de destrucción que dejó la operación militar desplegada en la madrugada del sábado contra el Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país, ubicado en las afueras de Caracas.
En las fotografías se observan cráteres provocados por explosiones, vehículos militares completamente destruidos y edificaciones con severos daños estructurales producto del fuego de artillería y los bombardeos aéreos. En al menos cuatro imágenes también aparecen cuerpos mutilados, algunos de ellos con uniforme de fajina, tendidos entre los restos de instalaciones alcanzadas por las explosiones.
Según se desprende del material difundido, el ataque impactó sobre tanques, camionetas y dependencias estratégicas del complejo militar, que presentaban múltiples perforaciones por balas y signos de explosiones de alto poder.
Fuentes militares indicaron que las imágenes fueron analizadas por áreas de planificación estratégica en distintos países de la región, entre ellos la Argentina, ante la magnitud del despliegue militar y el nivel de destrucción registrado en uno de los centros neurálgicos de las Fuerzas Armadas venezolanas.
De acuerdo con un relevamiento publicado por The New York Times, los ataques registrados durante esa madrugada dejaron al menos 80 muertos, entre militares y civiles. El gobierno de Cuba, por su parte, informó que 32 agentes cubanos murieron durante el asalto al Fuerte Tiuna.
El gobierno estadounidense sostuvo que el operativo no se limitó al Fuerte Tiuna. Además del ataque al búnker donde se encontraban Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, se registraron bombardeos en otros puntos de Caracas, así como en ciudades del interior como Valencia, y en bases militares ubicadas en la costa del Caribe.
Según Trump, Venezuela le "entregará" petróleo
Dudas sobre si el líder republicano tenía un plan para el "día después"
Maduro y Flores fueron capturados durante el operativo y trasladados a Estados Unidos. El lunes comparecieron ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, acusados de conspiración narcoterrorista, importación de cocaína y posesión de armas con fines criminales, entre otros cargos.
Al momento del ataque, Nicolás Maduro estaba custodiado por un grupo de élite del G2, el servicio de inteligencia del gobierno cubano, encargado desde hace años de su seguridad personal. Entre las víctimas del operativo se encuentran 32 agentes cubanos que integraban el primer anillo de protección del mandatario.
El analista en Seguridad y Defensa Arturo Grandón explicó en diálogo con Radio Francia Internacional que Maduro confiaba su custodia directa a personal cubano ante el temor de eventuales traiciones dentro de las propias fuerzas venezolanas.
“Su primer anillo de seguridad estaba conformado netamente por personal del ejército cubano. Eran agentes de élite, menores de 40 años, preparados para este tipo de situaciones”, detalló Grandón. Según el especialista, los informes de inteligencia indican que el asalto fue “extremadamente duro” y superó las previsiones defensivas del entorno presidencial.
Destrucción en el Fuerte Tiuna, el complejo militar y refugio de Maduro / Web
El G2 opera en Venezuela desde 1999, tras un acuerdo bilateral impulsado durante la presidencia de Hugo Chávez, que incluyó cooperación en inteligencia y reestructuración de las fuerzas armadas a cambio de suministro de petróleo.
“Chávez también tenía personal de seguridad e inteligencia cubano, no solo en Venezuela sino en delegaciones en el exterior”, recordó Grandón. El organismo de inteligencia cubano fue creado en 1961 y mantiene presencia activa en varios países de América Latina, con especial incidencia en Venezuela y Nicaragua.
Las imágenes difundidas tras el ataque, con cráteres, restos de explosiones y cuerpos sin vida, se convirtieron así en uno de los registros más gráficos del operativo que marcó un punto de inflexión en la crisis política y militar venezolana.
