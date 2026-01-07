La Plata: se le "quemaron los huevos" y provocó el incendió del departamento

Un incendio se registró en las últimas horas en un departamento del sexto piso de un edificio ubicado en calle 59 entre 11 y 12, en pleno centro de La Plata, luego de que su propietario dejara huevos hirviendo en la cocina y se retirara del lugar.

El episodio ocurrió el 7 de enero, cuando personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un foco ígneo en un departamento. Al arribar, los efectivos constataron que desde el sexto piso del edificio se estaba desarrollando el incendio, por lo que se solicitó la intervención de Bomberos.

Al lugar arribó el móvil 8740 del Cuartel Central de Bomberos, a cargo del subcomisario Mañaricua, cuyo personal logró sofocar el siniestro. Afortunadamente, no se registraron víctimas ni personas heridas.

Entrevistado por la Policía, el propietario del departamento, Gustavo Vivani, explicó que había dejado huevos hirviendo sobre la hornalla y se retiró momentáneamente a realizar compras. Al evaporarse el agua de la olla, el sobrecalentamiento provocó el incendio dentro del inmueble.

La causa fue caratulada como “Incendio” e interviene la UFI N° 1 del Departamento Judicial La Plata.