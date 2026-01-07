Puso la cara: Griselda Siciliani enfrentó los rumores de infidelidad de Luciano Castro

En medio del revuelo mediático que se desató por versiones de una supuesta infidelidad de Luciano Castro durante un viaje a España, Griselda Siciliani decidió romper el silencio y fijar postura públicamente.

La actriz fue consultada por Intrusos, donde Paula Varela le preguntó de manera directa por el impacto que tuvieron las versiones que circularon sobre chats, audios y un presunto beso entre Castro y una joven extranjera. Ante eso, Siciliani fue clara: “Nosotros seguimos juntos, estamos bien. Eso fue lo que dije y lo sostengo”.

Las especulaciones comenzaron luego de que trascendiera el nombre de Sarah Borrell, quien relató que conoció al actor en un restaurante mientras trabajaba y que el primer beso se dio en ese contexto.

A partir de ese testimonio, panelistas de espectáculos reconstruyeron supuestos mensajes y audios que habrían sido intercambiados durante la estadía de Castro en Madrid, alimentando la polémica. Lejos de profundizar en el tema o entrar en detalles sobre su intimidad, Siciliani eligió bajar el tono y marcar un límite.