La tradicional fiesta del tomate platense tiene fecha confirmada

La tradicional Fiesta del Tomate Platense ya tiene fecha confirmada. La 21° edición del popular evento se realizará el sábado 7 de febrero de 2026, a comienzos de febrero, y promete volver a convocar a cientos de vecinos de La Plata y la región.

El anuncio fue realizado por el Grupo Tomate Platense a través de sus redes sociales, donde invitaron a agendar la fecha y destacaron que falta exactamente un mes para disfrutar de una nueva celebración del producto emblema de la ciudad. Por el momento, los detalles vinculados al lugar, horarios y actividades aún no fueron informados, aunque adelantaron que se darán a conocer en los próximos días.

La Fiesta del Tomate Platense se convirtió en un clásico local que reúne cada año a productores, vecinos y amantes de la gastronomía. Tradicionalmente se desarrolla en la Estación Experimental Gorina, dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, ubicada en 148 y 501.

En la edición 2025, el evento contó con talleres, cocina en vivo, puestos de venta y espectáculos. Allí se comercializaron tomates frescos y una amplia variedad de productos derivados como salsas, dulces, alfajores y hasta cerveza elaborada con tomate. La celebración tuvo el apoyo de la Municipalidad de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el INTA, además de la participación de organizaciones de productores, emprendimientos gastronómicos, cocineros y medios comunitarios.

La Plata es el principal centro de producción de tomates del país y el tomate platense es su hortaliza más representativa. Su sabor, aroma y características únicas lo distinguen, aunque su corta durabilidad limita su comercialización a circuitos de venta reducidos.

Durante la década del ’80, este tomate fue desplazado por variedades híbridas conocidas como “larga vida”, más resistentes y rentables, pero con menor calidad de sabor. Años después, productores, docentes e investigadores de la UNLP impulsaron un proceso de recuperación del tomate platense, identificando semillas originales y promoviendo su cultivo. En 2023, estas semillas fueron reconocidas oficialmente como semillas criollas e inscriptas en el Instituto Nacional de Semillas (INASE), garantizando su preservación y continuidad.