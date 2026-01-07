Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Macabro hallazgo en pleno centro de La Plata: encontraron restos óseos humanos en la vía pública

El descubrimiento se produjo en calle 6 entre 60 y 61. Interviene la UFI N° 9 y Policía Científica.

7 de Enero de 2026 | 18:13

Un macabro hallazgo generó conmoción en pleno centro de La Plata, luego de que fueran encontrados restos óseos humanos en la vía pública, dentro y fuera de una bolsa de residuos.

El hecho ocurrió en la jornada del martes 7 de enero, en calle 6 entre 60 y 61, cuando personal del Comando de Patrullas La Plata acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de restos óseos.

Al arribar, los efectivos constataron la veracidad del aviso y observaron, en el interior de una bolsa de residuos, un cráneo humano, mientras que a pocos metros se hallaba una mandíbula inferior. Según se indicó, los restos presentan características similares a las utilizadas con fines académicos en la Facultad de Medicina.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes en el lugar. La causa fue caratulada como “Hallazgo de restos óseos” y quedó a cargo de la UFI N° 9 del Departamento Judicial La Plata.

Las actuaciones fueron labradas por la Comisaría Novena de La Plata, mientras se avanza en la investigación para determinar el origen de los restos y cómo llegaron a la vía pública.

Deportes
VIDEO. Gimnasia presentó a Nacho Miramón: "Es una buena oportunidad para dar lo mejor de mí"
El platense Tomás Etcheverry cayó ante Musetti y se despidió del ATP de Hong Kong
Con el escudo nuevo y estreno de indumentaria, Estudiantes comenzó la pretemporada en City Bell
Se viene la Copa Miguel Ángel Russo: ¿dónde se jugará y entre quiénes?
El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?
Información General
Gripe H3N2 en Argentina: detectan nueve casos de la "supergripe" en cinco provincias
Supergripe H3N2: un virus que no viajó y está acá
Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia
Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación
Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación
Espectáculos
Griselda Siciliani enfrentó los rumores de infidelidad de Luciano Castro
Inesperada guerra entre Hilary Duff y Ashley Tisdale: “Egocéntrica” y “Tóxica”
Evelyn Botto y Fede Bal a corazón abierto con Carmen Barbieri: “Estamos compartiendo un lindo momento”
Romina Gaetani habló tras denunciar a su ex por violencia de género: “Aún lo amo y sufro”
Escándalo en Punta del Este: fuerte pelea entre Martín Demichelis y su novia
La Ciudad
Piquete y caos en la Autopista La Plata
La Plata: incendio arrasó más de 10 hectáreas y amenazó viviendas
La tradicional fiesta del tomate platense tiene fecha confirmada
Alerta Hantavirus en la Provincia: síntomas principales y recomendaciones para prevenir contagios
Una "víbora" causó pánico en Plaza Moreno

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

