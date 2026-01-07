Macabro hallazgo en pleno centro de La Plata: encontraron restos óseos humanos en la vía pública

Un macabro hallazgo generó conmoción en pleno centro de La Plata, luego de que fueran encontrados restos óseos humanos en la vía pública, dentro y fuera de una bolsa de residuos.

El hecho ocurrió en la jornada del martes 7 de enero, en calle 6 entre 60 y 61, cuando personal del Comando de Patrullas La Plata acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de restos óseos.

Al arribar, los efectivos constataron la veracidad del aviso y observaron, en el interior de una bolsa de residuos, un cráneo humano, mientras que a pocos metros se hallaba una mandíbula inferior. Según se indicó, los restos presentan características similares a las utilizadas con fines académicos en la Facultad de Medicina.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes en el lugar. La causa fue caratulada como “Hallazgo de restos óseos” y quedó a cargo de la UFI N° 9 del Departamento Judicial La Plata.

Las actuaciones fueron labradas por la Comisaría Novena de La Plata, mientras se avanza en la investigación para determinar el origen de los restos y cómo llegaron a la vía pública.