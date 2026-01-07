Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo ahora se juega por $4.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos

Escándalo en Punta del Este: fuerte pelea entre Martín Demichelis y su novia

Escándalo en Punta del Este: fuerte pelea entre Martín Demichelis y su novia
7 de Enero de 2026 | 15:28

Escuchar esta nota

En el programa Puro Show, que conducen Pampito y Matías Vázquez por El Trece, se dieron a conocer imágenes que registran un tenso episodio protagonizado por Martín Demichelis y su actual pareja, Micaela, durante una jornada en Punta del Este.

Según detallaron en el ciclo, el hecho ocurrió el martes por la tarde en el balneario La Susana Beach, en José Ignacio. El exfutbolista se encontraba almorzando junto a un grupo de personas, entre las que estaba su novia, cuando se habría desatado una discusión que fue escalando hasta convertirse en una escena de fuerte tensión.

Desde el programa explicaron que Micaela es una joven de Olivos que se dedica al rubro de la estética y que la relación con Demichelis habría comenzado hace aproximadamente tres meses. El vínculo tomó estado público luego de que ambos fueran vistos juntos en una fiesta realizada en Mendoza, donde incluso fueron fotografiados bailando. Este acercamiento se dio en paralelo a la separación del exdirector técnico de River Plate de Evangelina Anderson, con quien tiene hijos.

De acuerdo al relato del panel, durante el almuerzo Micaela se levantó visiblemente molesta y se dirigió sola hacia su auto. Minutos después, Demichelis fue tras ella, con una actitud que llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar. Las cámaras del programa lograron captar imágenes dentro del vehículo, en un video sin audio que fue emitido. Allí se lo ve a él gesticulando de manera exaltada, levantando las manos, mientras testigos aseguraron haber escuchado gritos e insultos.

La situación habría generado tal preocupación que personal de seguridad del balneario se acercó al estacionamiento tras recibir un aviso por una presunta discusión dentro del auto. En otro fragmento del material, se observa a Demichelis intentando acercarse a su pareja e incluso buscar un beso, mientras ella corre la cara y se muestra visiblemente afectada. Según versiones de personas presentes, el exfutbolista también habría intentado abrir la puerta del vehículo de manera insistente.

Desde Puro Show aclararon que se trata de testimonios aportados por testigos y que las imágenes solo reflejan un momento de alta tensión, motivo por el cual intervino la seguridad del lugar para evitar que la situación se agravara.

Por otro lado, en el programa remarcaron que no hubo ningún tipo de presentación formal entre los hijos que Demichelis tuvo con Evangelina Anderson y la nueva pareja, y que la intención es preservar a los menores de cualquier exposición mediática. También señalaron que Anderson se encontraba en Buenos Aires por compromisos laborales y que no habría visto el material en el momento de su difusión.

Finalmente, se mencionó que, tras el episodio, la joven habría expresado su deseo de dar por terminado el vínculo, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de los protagonistas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

Luciano Castro, ¿infiel?: la verdad sobre el affaire que le rompió el corazón a Siciliani

Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación

Qué se sabe del asalto que sufrió Wiñazki, que negoció con los ladrones
+ Leidas

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

Con el escudo nuevo en camiseta, Estudiantes comenzó la pretemporada 2026

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

¿Cómo sigue el futuro de Cristian Medina?

El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado
Últimas noticias de Espectáculos

Venenoso mensaje de Flor Vigna tras los rumores de infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani

¡Bombazo! Apareció la supuesta amante de Luciano Castro: quién es Sarah Borrell y qué dijo

Emotiva despedida a Brigitte Bardot: revelan las causas de su muerte

Pity Álvarez: ordenan una nueva junta médica para determinar si está en condiciones de afrontar el juicio por el homicidio de Cristian Díaz
Información General
Supergripe H3N2: un virus que no viajó y está acá
Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia
Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación
Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación
Alerta hantavirus: murió un chico de 14 años en el interior bonaerense
La Ciudad
Una "víbora" causó pánico en Plaza Moreno
Humo y tensión frente a Plaza Rocha en La Plata
Vacunación, chequeos y prevención en La Plata: una por una, las postas de salud de atención gratuita
Basural y agua estancada a metros del centro comercial de Los Hornos
Rige alerta por crecidas del Río de la Plata en la Región: las recomendaciones
Deportes
VIDEO. Gimnasia presentó a Nacho Miramón: "Es una buena oportunidad para dar lo mejor de mí"
El platense Tomás Etcheverry cayó ante Musetti y se despidió del ATP de Hong Kong
Con el escudo nuevo en camiseta, Estudiantes comenzó la pretemporada 2026
Se viene la Copa Miguel Ángel Russo: ¿dónde se jugará y entre quiénes?
El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?
Policiales
VIDEO.- City Bell, al rojo vivo: así, en 7 segundos, motochorros lo "desplumaron" en pleno centro
Persecución, choque y muerte frente a la casa de Cristina Kirchner
Imputaron a un venezolano detenido en Corrientes
Por una violenta entradera a un jubilado en La Plata cayó un joven de 19 años
Intento de robo frustrado en La Plata: motochorros atacaron a un joven en la zona de 1 y 76

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla