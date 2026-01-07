Escándalo en Punta del Este: fuerte pelea entre Martín Demichelis y su novia

En el programa Puro Show, que conducen Pampito y Matías Vázquez por El Trece, se dieron a conocer imágenes que registran un tenso episodio protagonizado por Martín Demichelis y su actual pareja, Micaela, durante una jornada en Punta del Este.

Según detallaron en el ciclo, el hecho ocurrió el martes por la tarde en el balneario La Susana Beach, en José Ignacio. El exfutbolista se encontraba almorzando junto a un grupo de personas, entre las que estaba su novia, cuando se habría desatado una discusión que fue escalando hasta convertirse en una escena de fuerte tensión.

Desde el programa explicaron que Micaela es una joven de Olivos que se dedica al rubro de la estética y que la relación con Demichelis habría comenzado hace aproximadamente tres meses. El vínculo tomó estado público luego de que ambos fueran vistos juntos en una fiesta realizada en Mendoza, donde incluso fueron fotografiados bailando. Este acercamiento se dio en paralelo a la separación del exdirector técnico de River Plate de Evangelina Anderson, con quien tiene hijos.

De acuerdo al relato del panel, durante el almuerzo Micaela se levantó visiblemente molesta y se dirigió sola hacia su auto. Minutos después, Demichelis fue tras ella, con una actitud que llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar. Las cámaras del programa lograron captar imágenes dentro del vehículo, en un video sin audio que fue emitido. Allí se lo ve a él gesticulando de manera exaltada, levantando las manos, mientras testigos aseguraron haber escuchado gritos e insultos.

La situación habría generado tal preocupación que personal de seguridad del balneario se acercó al estacionamiento tras recibir un aviso por una presunta discusión dentro del auto. En otro fragmento del material, se observa a Demichelis intentando acercarse a su pareja e incluso buscar un beso, mientras ella corre la cara y se muestra visiblemente afectada. Según versiones de personas presentes, el exfutbolista también habría intentado abrir la puerta del vehículo de manera insistente.

Desde Puro Show aclararon que se trata de testimonios aportados por testigos y que las imágenes solo reflejan un momento de alta tensión, motivo por el cual intervino la seguridad del lugar para evitar que la situación se agravara.

Por otro lado, en el programa remarcaron que no hubo ningún tipo de presentación formal entre los hijos que Demichelis tuvo con Evangelina Anderson y la nueva pareja, y que la intención es preservar a los menores de cualquier exposición mediática. También señalaron que Anderson se encontraba en Buenos Aires por compromisos laborales y que no habría visto el material en el momento de su difusión.

Finalmente, se mencionó que, tras el episodio, la joven habría expresado su deseo de dar por terminado el vínculo, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de los protagonistas.