VIDEO.- Dantesca persecución en la Av. 122: un policía en bicicleta, aprehendidos y motos robadas secuestradas

El operativo comenzó en 38 y 127 y finalizó en distintos puntos de La Plata. Los detenidos tienen 23 y 28 años.
Una dantesca persecución policial se registró en las últimas horas en Ensenada y culminó con dos personas aprehendidas, tras un operativo que se extendió por varias cuadras y tuvo distintos tramos a pie y en vehículos.
El procedimiento se inició en la zona de 38 y 127, cuando personal policial intentó identificar a dos sospechosos que circulaban en rodados con pedido de secuestro activo. Lejos de acatar la orden, los individuos se dieron a la fuga, lo que dio inicio a una intensa persecución.
El primer aprehendido fue interceptado en 44 y 122, mientras que el segundo fue alcanzado minutos después en una calle interna del Bosque platense, luego de que un efectivo descendiera de un patrullero, tomara una bicicleta de un parquero y continuara la persecución hasta lograr su captura.
Durante el operativo, la Policía incautó los rodados, ambos con pedido de secuestro activo, y secuestró además un arma de utilería que llevaban los sospechosos. Los demorados tienen 23 y 28 años y quedaron a disposición de la Justicia.
