Una "víbora" causó pánico en Plaza Moreno



En las últimas horas, varias personas se comunicaron con EL DIA alertando sobre una presencia que causó pánico en Plaza Moreno. Se trataba de una víbora que, al parecer, yacía aplastada sobre la calle 14, casi enfrente de la Catedral.

Ante la insistencia de automovilistas que enviaron sus mensajes de WhatsApp a la redacción, EL DIA acudió al lugar de "los hechos" y se sorprendió con el hallazgo.

Se trataba de un metro de goma espuma oscuro que, ondulado, vale aclarar, daba la sensación de ser una víbora, culebra o serpiente. Sin embargo, fue una falsa alarma.

Meses atrás, vecinos de barrio Aeropuerto se sorprendieron, y asustaron, ante la presencia de una culebra de un metro de largo que logró ser capturada. En ese caso se trató de una especie "absolutamente inofensiva" y que, según especialistas, suelen aparecer ante las altas temperaturas.