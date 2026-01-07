Una "víbora" causó pánico en Plaza Moreno

VIDEO.- Así Estados Unidos capturó dos buques vinculados a Venezuela
VIDEO.- Así Estados Unidos capturó dos buques vinculados a Venezuela
VIDEO. Gimnasia presentó a Nacho Miramón: "Es una buena oportunidad para dar lo mejor de mí"
Ser turista en La Plata: las joyas ignoradas por propios y ajenos
Rige alerta por crecidas del Río de la Plata en la Región: las recomendaciones
¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei
VIDEO.- City Bell, al rojo vivo: así, en 7 segundos, motochorros lo "desplumaron" en pleno centro
Con el escudo nuevo en camiseta, Estudiantes comenzó la pretemporada 2026
¡Bombazo! Apareció la supuesta amante de Luciano Castro: quién es Sarah Borrell y qué dijo
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas
ARBA muda su centro de atención de La Plata: a dónde, desde cuándo y los motivos
Sigue la inscripción a las becas de la UNLP: destinatarios, beneficios y el paso a paso para anotarse
Cómo funciona el sistema inteligente que controla en La Plata el Estacionamiento Medido
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Persecución, choque y muerte frente a la casa de Cristina Kirchner
Anestesiólogos platenses en alerta: por falta de pago peligra la atención en hospitales públicos
El platense Tomás Etcheverry cayó ante Musetti y se despidió del ATP de Hong Kong
Emotiva despedida a Brigitte Bardot: revelan las causas de su muerte
Pity Álvarez: ordenan una nueva junta médica para determinar si está en condiciones de afrontar el juicio por el homicidio de Cristian Díaz
En La Plata disminuyeron los casamientos en 2025 y Berisso fue la excepción a la regla del "sí, quiero"
Vacunación, chequeos y prevención en La Plata: una por una, las postas de salud de atención gratuita
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Se viene la Copa Miguel Ángel Russo: ¿dónde se jugará y entre quiénes?
VIDEO. ¡Atención! Ya cortaron el tránsito en diagonal 80 entre 1 y 115: el mapa de desvíos
Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA
Investigado por abusos en el Senado, su club de básquet decidió echarlo
Incendiaron nuevamente una palmera en Arturo Seguí y crece la preocupación por la seguidilla de siniestros
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En las últimas horas, varias personas se comunicaron con EL DIA alertando sobre una presencia que causó pánico en Plaza Moreno. Se trataba de una víbora que, al parecer, yacía aplastada sobre la calle 14, casi enfrente de la Catedral.
Ante la insistencia de automovilistas que enviaron sus mensajes de WhatsApp a la redacción, EL DIA acudió al lugar de "los hechos" y se sorprendió con el hallazgo.
Se trataba de un metro de goma espuma oscuro que, ondulado, vale aclarar, daba la sensación de ser una víbora, culebra o serpiente. Sin embargo, fue una falsa alarma.
Meses atrás, vecinos de barrio Aeropuerto se sorprendieron, y asustaron, ante la presencia de una culebra de un metro de largo que logró ser capturada. En ese caso se trató de una especie "absolutamente inofensiva" y que, según especialistas, suelen aparecer ante las altas temperaturas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí