¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei

El gobierno nacional estudia aplicar un sistema de gestión privada en cinco grandes hospitales ubicados en territorio bonaerense -cuatro en el conurbano y uno en el interior- que administra en forma conjunta con la Provincia, por el cual los usuarios deberían pagar una cápita para acceder a la atención. La novedad ya genera rechazo gremial: La Federación de Trabajadores de la Salud advirtió que se pondría el riesgo el acceso universal al sistema.

Los hospitales involucrados son cinco: el “Néstor Kirchner”, de Cañuelas; el “René Favaloro”, de La Matanza, el “Presidente Néstor Kirchner”, del mismo distro, el “Bicentenario”, ubicado en Esteban Echeverría y el hospital “El Cruce Dr. Néstor Kirchner”, ubicado en Florencio Varela. Todos forman parte Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (Samic), un sistema administrado en forma mixta por Nación y Provincia.

Aunque aún no hay información oficial, el gobierno nacional admitió al diario La Nación que estudia opciones de administración de esos hospitales y la más probable es la aplicación del llamado “sistema español”: concesionarlo a un privado, con aplicación de un sistema de cápitas que, en teoría, asegure el acceso de los sectores más vulnerables a las prestaciones que se brindan en ello s.

Los detalles del modelo privado para hospitales de la Provincia

Se trata de un plan de acción con la marca de la “motosierra” mileísta: el objetivo es reducir el costo que tiene para el gobierno nacional de mantener los hospitales abiertos. Hoy, aportan tanto el Tesoro nacional como la provincia, aunque la carga más pese recae sobre Nación, que paga el 80% de la inversión en el hospital de Cañuelas y 70% en los cuatro restantes, con un 3% que pone el municipio de La Matanza en el caso del “Presidente Néstor Kirchner”.

Mario Lugones, el ministro de Salud de Milei, no descarta otras opciones, como el traspaso a Provincia. Pero fuentes del sector salud dijeron que lo más probable es que se decida ´por avanzar con el llamado modelo español. Mencionan que desde hace tiempo que viene comentando entre miembros de su equipo que cree que esos nosocomios pueden solventarse con aportes de las empresas de medicina prepaga y las obras sociales.

Una duda que persiste es el formato legal que debería utilizarse para avanzar. La lógica indica que debería hacerse por ley, porque los hospitales fueron creados por esa vía. Pero eso obligaría al gobierno a un debate impopular en el Congreso, con el antecedente de la pelea por el financiamiento del Hospital Garrahan. Por eso, nadie descarte que Milei pueda recurrir a un decreto.

Hoy, los cinco hospitales son gestionados por un equipo directivo designado por Nación pero a la vez tienen un consejo de administración con miembros nombrados por Provincia, aunque en minoría. La coexistencia no ha sido pacífica: Lugones le reclama a Nicolás Kreplak una deuda que, según Manuel Adorni, ronda los $500 mil millones, pero que el ministro de Salud de Kicillof niega, más allá de que admite que puede hacer algún remante de partidas impago.

En ese contexto, Lugones también habría evaluado la posibilidad de provincializar los cincos hospitales, para que los gestione directamente el gobierno de Kicillof, que se ha mantenido en silencia sobre este tema.

Fuerte rechazo de los gremios

Donde hubo reacción fue en el mundo gremial: en un comunicado, la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) advirtió que “esta alternativa, que el Gobierno presenta como una opción ‘en estudio’, representa una seria amenaza al carácter público, estatal e integral del sistema de salud, y pone en riesgo el derecho de la población a una atención universal, gratuita y de calidad”.

Desde FESINTRAS señalaron que esta avanzada privatizadora se inscribe en “una política sostenida de desfinanciamiento y vaciamiento” de los hospitales públicos. “En el caso de los SAMIC, la situación es particularmente grave por su alta dependencia del financiamiento nacional. Las consecuencias de estas políticas ya se sienten en el funcionamiento cotidiano de los hospitales”, sostuvo el secretario general de la Federación, Pablo Maciel.