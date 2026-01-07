Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo ahora se juega por $4.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei

Si se concreta el proyecto de Nación, los pacientes deberán pagar para acceder a la atención sanitaria. Ya hay rechazo gremial

¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei
7 de Enero de 2026 | 08:52

Escuchar esta nota

El gobierno nacional estudia aplicar un sistema de gestión privada en cinco grandes hospitales ubicados en territorio bonaerense -cuatro en el conurbano y uno en el interior- que administra en forma conjunta con la Provincia, por el cual los usuarios deberían pagar una cápita para acceder a la atención. La novedad ya genera rechazo gremial: La Federación de Trabajadores de la Salud advirtió que se pondría el riesgo el acceso universal al sistema.

Los hospitales involucrados son cinco: el “Néstor Kirchner”, de Cañuelas; el “René Favaloro”, de La Matanza, el “Presidente Néstor Kirchner”, del mismo distro, el “Bicentenario”, ubicado en Esteban Echeverría y el hospital “El Cruce Dr. Néstor Kirchner”, ubicado en Florencio Varela. Todos forman parte Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (Samic), un sistema administrado en forma mixta por Nación y Provincia.

Aunque aún no hay información oficial, el gobierno nacional admitió al diario La Nación que estudia opciones de administración de esos hospitales y la más probable es la aplicación del llamado “sistema español”: concesionarlo a un privado, con aplicación de un sistema de cápitas que, en teoría, asegure el acceso de los sectores más vulnerables a las prestaciones que se brindan en ello s.

Los detalles del modelo privado para hospitales de la Provincia

Se trata de un plan de acción con la marca de la “motosierra” mileísta: el objetivo es reducir el costo que tiene para el gobierno nacional de mantener los hospitales abiertos. Hoy, aportan tanto el Tesoro nacional como la provincia, aunque la carga más pese recae sobre Nación, que paga el 80% de la inversión en el hospital de Cañuelas y 70% en los cuatro restantes, con un 3% que pone el municipio de La Matanza en el caso del “Presidente Néstor Kirchner”.

Mario Lugones, el ministro de Salud de Milei, no descarta otras opciones, como el traspaso a Provincia. Pero fuentes del sector salud dijeron que lo más probable es que se decida ´por avanzar con el llamado modelo español. Mencionan que desde hace tiempo que viene comentando entre miembros de su equipo que cree que esos nosocomios pueden solventarse con aportes de las empresas de medicina prepaga y las obras sociales.

Una duda que persiste es el formato legal que debería utilizarse para avanzar. La lógica indica que debería hacerse por ley, porque los hospitales fueron creados por esa vía. Pero eso obligaría al gobierno a un debate impopular en el Congreso, con el antecedente de la pelea por el financiamiento del Hospital Garrahan. Por eso, nadie descarte que Milei pueda recurrir a un decreto.

LE PUEDE INTERESAR

Vencen US$ 4.200 millones de deuda externa: ¿tiene la plata el Gobierno para pagar?

LE PUEDE INTERESAR

Argentina ratificó en la OEA su apoyo al operativo de EE UU en Venezuela

Hoy, los cinco hospitales son gestionados por un equipo directivo designado por Nación pero a la vez tienen un consejo de administración con miembros nombrados por Provincia, aunque en minoría. La coexistencia no ha sido pacífica: Lugones le reclama a Nicolás Kreplak una deuda que, según Manuel Adorni, ronda los $500 mil millones, pero que el ministro de Salud de Kicillof niega, más allá de que admite que puede hacer algún remante de partidas impago.

En ese contexto, Lugones también habría evaluado la posibilidad de provincializar los cincos hospitales, para que los gestione directamente el gobierno de Kicillof, que se ha mantenido en silencia sobre este tema.

Fuerte rechazo de los gremios

Donde hubo reacción fue en el mundo gremial: en un comunicado, la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) advirtió que “esta alternativa, que el Gobierno presenta como una opción ‘en estudio’, representa una seria amenaza al carácter público, estatal e integral del sistema de salud, y pone en riesgo el derecho de la población a una atención universal, gratuita y de calidad”.

Desde FESINTRAS señalaron que esta avanzada privatizadora se inscribe en “una política sostenida de desfinanciamiento y vaciamiento” de los hospitales públicos. “En el caso de los SAMIC, la situación es particularmente grave por su alta dependencia del financiamiento nacional. Las consecuencias de estas políticas ya se sienten en el funcionamiento cotidiano de los hospitales”, sostuvo el secretario general de la Federación, Pablo Maciel.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

Luciano Castro, ¿infiel?: la verdad sobre el affaire que le rompió el corazón a Siciliani

Acueducto Norte: la obra que dará agua a Gonnet y Villa Castells, sigue en rehabilitación

Qué se sabe del asalto que sufrió Wiñazki, que negoció con los ladrones
+ Leidas

Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas

Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios

El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?

Muerte y destrucción en Venezuela: lo que dejó el ataque de EE UU

¿Cómo sigue el futuro de Cristian Medina?

Gimnasia apuesta todo al nueve: va a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado

Un intendente se desmarca y sale a apoyar la intervención en Venezuela

¿La Universidad Nacional de La Plata del siglo XXI?
Últimas noticias de Política y Economía

Vencen US$ 4.200 millones de deuda externa: ¿tiene la plata el Gobierno para pagar?

Argentina ratificó en la OEA su apoyo al operativo de EE UU en Venezuela

Con la nueva reforma laboral, la Provincia pierde $238 mil millones

Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA
Información General
Supergripe H3N2: un virus que no viajó y está acá
Hantavirus: murió un adolescente en la Provincia
Retiran leches para bebés de Nestlé por contaminación
Alerta de la ANMAT: retiran lotes de leche Nestlé para bebés por posible contaminación
Alerta hantavirus: murió un chico de 14 años en el interior bonaerense
Policiales
Intento de robo frustrado en La Plata: motochorros atacaron a un joven en la zona de 1 y 76
Lluvia de denuncias en La Plata: escala una presunta estafa con proyectos inmobiliarios
Qué se sabe del asalto que sufrió Wiñazki, que negoció con los ladrones
El horror en La Loma: mintió ante la Justicia y piden agravar su pena
Investigado por abusos en el Senado, su club de básquet decidió echarlo
Espectáculos
Pity Álvarez: ordenan una nueva junta médica para determinar si está en condiciones de afrontar el juicio por el homicidio de Cristian Díaz
El rating manda: cuánto midieron los programas debuts de Jimena Monteverde y Benjamín Vicuña
Todo picante en MasterChef Celebrity: Yanina Latorre chocó con La Joaqui, los detalles 
Llamativo detalle: la foto de Martín Migueles con Wanda Nara que generó toda clase de cargadas
“Stranger Things”: ¿Por qué los fans aseguran que hoy se verá el verdadero final?
Deportes
Se viene la Copa Miguel Ángel Russo: ¿dónde se jugará y entre quiénes?
El campeón Estudiantes pone primera en City Bell: ¿con qué jugadores cuenta Eduardo Domínguez?
Estudiantes vs Ituzaingó: el debut en Copa Argentina será en cancha de Banfield
¿Cómo sigue el futuro de Cristian Medina?
Román Gómez se sumó al Bahía de Brasil

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla