Lluvia de denuncias: escala una presunta estafa en la Ciudad

Video.- Otro violento robo de motochorros: en el comienzo del año, se repiten los ataques en La Plata
Video.- Otro violento robo de motochorros: en el comienzo del año, se repiten los ataques en La Plata
Frente a la estación: anuncian cortes y desvíos de tránsito en uno de los pasos a nivel claves de La Plata
En fotos | El candombe de La Plata inauguró su 2026 con la llamada colectiva de San Baltasar en Tolosa
El escándalo del Senado: un club de La Plata echó a uno de los detenidos acusado de abuso
No hay "Noche del León": Estudiantes confirmó la noticia tras la apretada agenda deportiva
"No se sabe": Christian Petersen recibió el alta, rompió el silencio y alimentó las especulaciones
Lluvia en La Plata: a qué hora se esperan las precipitaciones
La Plata y otra jornada de penuria para los vecinos que padecieron cortes de luz y agua
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $4.000.000: cuándo sale la tarjeta
Monotributo 2026: fecha límite para la recategorización y cómo hacer el trámite
VIDEO.- Duro relato: fotógrafa de La Plata se fue a la Costa con su familia y le desvalijaron la casa
Elba Marcovecchio denunció a Luzu TV y Diego Leuco por “difusión de imágenes” junto a Jorge Lanata
El Gobierno respalda a Trump en su plan en Venezuela y desestima el llamado a elecciones
“Tengo 24 cm de razones”: el fuerte descargo de Wanda Nara con guiño a Martín Migueles
Bolsonaro sufrió una convulsión y un traumatismo craneal en la cárcel de Brasilia
Ian Lucas habló tras los rumores con Evangelina Anderson: “Lo que ven es lo que soy”
¿Se cobra entrada para ingresar a la República de los Niños de La Plata?
Apareció "Negro", el perro del Cuartel de Bomberos La Plata que era buscado hace dos días
Moria Casán apuró a Cinthia Fernández por los rumores de embarazo y así reaccionó la modelo: "Discúlpenme"
Fátima Florez vs Flor Peña por la boletería en Mar del Plata: “No necesitamos comprar nada”
Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: confirmaron día, horario y sede
Gimnasia vs Camioneros por Copa Argentina: confirmaron la fecha
Messi, íntimo en Miami: “A veces tengo que soy más raro que la...”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La paralización de una docena de edificios a medio construir y varios otros proyectos inmobiliarios que, pese a haber sido comercializados, no tuvieron ejecución de obra, llegó a la Justicia Penal. El rol de los apuntados
A fines de 2025, la empresa del rubro de la construcción ABES Desarrolladora de Negocios S.R.L cambió de manos. Fue tras una compleja negociación, donde se analizó la cuestión societaria, el pasivo y los demás temas inherentes al giro comercial, que permitirían avanzar con un plan de acción para los tiempos que vienen. El problema lo tienen ahora quienes manejaron la firma hasta ese traspaso, ya que suman varias denuncias penales por estafa y administración fraudulenta en distintas fiscalías de La Plata. Los perjuicios serían millonarios.
Fue por la paralización de una docena de edificios y varios otros proyectos bajo el sistema de fideicomiso en pozo que, pese a haber sido comercializados, no tendrían ejecución de obra. Por eso se cruzó la instancia de las intimaciones para recalar directamente ante la Justicia, en donde requirieron el inicio de una investigación para determinar las conductas desplegadas, sus eventuales responsables y una serie de medidas cautelares como la prohibición de salida del país y la inhibición general de bienes.
De acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso este diario, por lo menos hay seis presentaciones judiciales.
Las mismas tuvieron radicación en la UFI Nº 6 de Patricio Barraza (IPP 06-00-000167-26-00); la UFI Nº 15 de Cecilia Corfield (IPP 06-00-063468-25-00; IPP 06-00-063468-25-00 e IPP 06-00-062296-25-00) y la UFI Nº 3 de Gonzalo Petit Bosnic (IPP 06-00-062786-25-00), que además tendría otra de 2023 a su cargo por un desarchivo tras una excusación del fiscal Martín Almirón (UFI Nº 8).
No se descarta que, para evitar el dispendio jurisdiccional y que diferentes órganos judiciales traten la misma cuestión, lo que redundaría en una pérdida de tiempo, medios económicos y la afectación del recurso humano, se adopte un criterio de acumulación en una fiscalía. Posiblemente, la preventora o la que haya avanzado más con las medidas probatorias. Una fuente del caso mencionó que sería la UFI Nº 3.
LE PUEDE INTERESAR
Wiñazki sufrió un asalto y negoció con los ladrones
LE PUEDE INTERESAR
El horror en La Loma: mintió ante la Justicia y piden agravar su pena
En la denuncia se hizo mención a la existencia de riesgos procesales y pidieron cautelares
En todos los casos, siempre en base al texto de lo denunciado, hay un mismo patrón de engaño por promesas incumplidas. Los apuntados son el abogado Diego Lacki, el que -se dijo- “se presentaba como dueño de la empresa ABES, comercializadora de edificios y vendedora de departamentos en pozo”; Macarena Núñez y Juan Ignacio Eulloque, socia gerente y apoderado de la compañía, respectivamente.
Las fuentes informaron que a esa posición, adoptando distintos roles en la captación de clientes y/o adherentes y, hasta informando avances de obras que no existían por mail, llegaron desde el fallecimiento del fundador de la empresa y que su esposa, en representación de la hija menor de edad, cediera toda su porción accionaria cansada de no recibir utilidades.
Uno de los afectados, de una larga lista que incluye inversores privados, entre ellos importantes empresarios de la Región, y hasta un colegio profesional, es el ex entrenador de Gimnasia, Pedro Troglio, quien a través de su abogado, Miguel Molina, expresó que en junio de 2023 lo invitaron a participar de una cena en un edificio de 7 y 35, donde conoció a un grupo de personas, entre las que se encontraba Lacki.
“Mas allá de la afinidad propia de un grupo, se evidenciaba el conocimiento que poseían los integrantes respecto de la actividad a la que se dedicaba uno de los comensales, Diego Lacki”, se expuso en el documento.
“En total -se agregó- Pedro participó presencialmente de dos reuniones, en las que se comentaba la conveniencia y bondades de invertir en los proyectos liderados por Diego Lacki y la empresa ABES. Es así que, al interiorizarnos de los distintos emprendimientos de esa firma, y luego de mantener por fuera de las reuniones sociales, videollamadas con Lacki (...) que mostraba la solidez y seriedad de la firma que representaba”, se decidió invertir en el proyecto.
Entonces a partir de marzo de 2024, fueron dos los fideicomisos a los que adhirió Troglio. Se trata de “Dezzeo” y “Lucero”.
En la denuncia se mencionó que Troglio hizo entrega de una importante suma en dólares, parte de lo cual, al estar fuera del país, concretó vía transferencias bancarias a cuentas de EE UU a nombre de Lacki.
“Eran cláusulas atractivas para cualquier inversor y que nos servían y mucho para solventar gastos en Argentina”, se expuso en la denuncia. Aparte, le garantizaban una renta mensual actualizable hasta la culminación de las obras, pero ni siquiera vieron la luz.
Así, frente a sus reclamos por la falta de resultados, “nos hablaban de problemas gremiales, conflictos con los proveedores e inspecciones”, detalló Molina sobre el ardid. Y avanzó: “Nunca rindieron cuentas del destino de los fondos ni tampoco un listado de los demás inversores”.
Por último, mencionó que “lo que exponemos no solo constituye el delito de administración fraudulenta, siendo que Lacki depositaba en su cuenta personal off shore dinero que luego no se volcaría a la inversión convenida, sino que por averiguaciones practicadas al momento de comercializar el departamento en pozo, la empresa ya estaba en virtual cesación de pagos”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí