Caputo defendió el préstamo por US$3.000 millones: “Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie”

Caputo defendió el préstamo por US$3.000 millones: "Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie"
7 de Enero de 2026 | 18:12

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a defender el préstamo que concretó hoy el Banco Central (BCRA) por US$3.000 millones y arremetió contra el kirchnerismo, al afirmar que “ya no psicopatean a nadie”. El funcionario defendió el REPO que negoció el BCRA con seis bancos internacionales, y aseguró que esos US$3.000 millones son “para cancelar US$4.300 millones” que vencen este viernes.

“O sea, cancelamos deuda. Equivalente a financiamiento neto negativo, según su jerga”, fue lo que esbozó el ministro en sus redes, y agregó que el kirchnerismo “siempre se dedicó a aumentar el déficit y consecuentemente la deuda (300 mil millones mientras gobernaron)”.

En ese sentido, Caputo explicó la diferencia de la “deuda” que se tomó durante los gobiernos kirchneristas con el REPO que se anunció hoy. “Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit. Como se les caía la cara de vergüenza de ser el gobierno que más deuda tomó en la historia, inventaron el concepto de ‘financiamiento neto positivo’, e incluso lo festejaban”, indicó.

El funcionario agregó, además, que “festejaban engañar a la gente y tomar deuda al mismo tiempo”. Y señaló que la administración libertaria “terminó con el déficit y bajó la deuda consolidada en 50 mil millones. Besos para todos y sigan participando”, concluyó Caputo.

De esta manera, el ministro de Economía defendió el REPO que consiguió a 48 horas del pago de vencimientos de deuda. El mismo tendrá un plazo de un año y 12 días (372 días), el cual se abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, resultando equivalente a una tasa del 7,4% anual.

El viernes 9 de enero vencen los bonos emitidos en agosto de 2020 -durante la gestión de Alberto Fernández- como resultado de la reestructuración de la deuda que hizo Martín Guzmán al frente del Palacio de Hacienda. En total, se contabilizan US$4.200 millones que deberá afrontar el Ejecutivo.

