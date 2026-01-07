Todo al nueve: a fondo por Cóccaro, la prioridad en el mercado

Con algunos guiños favorables, la dirigencia tripera avanza en la gestión para incorporar a Matías Cóccaro. Hay conversaciones avanzadas con el delantero uruguayo, que es la apuesta albiazul para reforzar la ofensiva del equipo. Y también hay cierto optimismo de lograr un sí del Zorro al Lobo.

Si bien hay otros clubes interesados en el jugador -que viene de rescindir su vínculo con el CF Montreal- como Huracán y Newell’s Old Boys, la presencia de Germán Brunati como Director Deportivo albiazul es un punto a favor, ya que Cóccaro lo conoce desde su paso por Montevideo City Torque. De hecho, Brunati fue clave el año pasado en la llegada del Zorro al Atlas mexicano.

De todos modos, en estas situaciones no pesa el corazón sino el dinero, por lo que la puja es primordialmente económica. Gimnasia, que ya abrochó las incorporaciones de Nacho Fernández e Ignacio Miramón, busca seducirlo desde el aspecto deportivo para que baje algo sus pretensiones, con un contrato que implica una alta erogación mensual, además de una prima importante por la firma del contrato. Esos números son los que la dirigencia mens sana busca bajar para hacerlos más terrenales.

Hoy, Cóccaro es el objetivo principal de la CD. Quizá, el único. Si bien se sigue en la búsqueda de un extremo y se va a intentar la continuidad de Renzo Giampaoli -que está bastante difícil- el Zorro es quien le quita el sueño a la dirigencia, que apunta a tener otra variante goleadora más allá del buen semestre de Marcelo Torres, quien cumplió a la hora de reemplzar a Rodrigo Castillo y fue el goleador del equipo con siete tantos.

Para cerrar una gestión avanzada, la CD tripera busca que el Zorro baje algo las pretensiones

A un costado, en la agenda tripera, permanece el nombre de Agustín Auzmendi. El delantero tiene contrato en Godoy Cruz y su salida será solamente mediante una venta, lo que le quitó posibilidades. Si bien el jugador espera continuar en primera división pese al descenso del equipo mendocino, la última palabra es del Tomba, con quien tiene contrato por dos años. De todos modos, en Gimnasia gusta mucho más Cóccaro, ya que su paso por Huracán tuvo mucho mas brillo que este 2025 del delantero que llego en silencio desde Motagua a Mendoza.

Una vez concretado un centrodelantero como refuerzo, Gimnasia apuntará los cañones en la búsqueda de un reemplazante de Alejandro Piedrahíta. Con Jeremías Merlo y Manuel Panaro como potenciales titulares, llegará otro hombre para ese sector. Quizá, con otro volumen de juego en el centro del campo, los externos tengan menos obligaciones de marca y quien llegue como refuerzo tenga más desequilibrio y menos despliegue que los mencionados juveniles.

En cuanto a la defensa, la continuidad de Renzo Giampaoli está bastante complicada, aunque sigue siendo prioritaria para Gimnasia. El defensor, que no tendrá lugar en el xeneize, ve con buenos ojos su continuidad en un club en el que siempre fue titular con Zaniratto como entrenador. Negociar con Boca siempre es díficil, más aún cuando el propietario del pase tiene otros sondeos y busca vender una parte de la ficha. Gimnasia solo busca un préstamo y que tenga una opción de compra pagable, algo que no tuvo el vínculo que finalizó el 31 de diciembre.

Sin novedades en cuanto a salidas de los futbolistas prescindibles, el futuro de Gastón Suso parece estar lejos de Gimnasia. Con una oferta de Atlético Tucumán, deberá acordar la rescisión de su contrato con el Tripero para encaminar su arribo al equipo tucumano, donde firmaría un vínculo por un año. La negociación está encaminada y sería una buena noticia para la tesorería albiazul, además de la salida de un jugador que no rindió, perdió el puesto y no es prioritario en el proyecto de Fernando Zaniratto. Su salida abrirá la puerta a la incorporación de otro central.