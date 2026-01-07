Ser turista en La Plata: las joyas ignoradas por propios y ajenos

Extrema tensión: Estados Unidos capturó a un petrolero ruso vinculado a Venezuela
Extrema tensión: Estados Unidos capturó a un petrolero ruso vinculado a Venezuela
En La Plata disminuyeron los casamientos en 2025 y Berisso fue la excepción a la regla del "sí, quiero"
El Gobierno cerró un préstamo por US$ 3.000 millones para pagar el vencimiento de la deuda
Con el escudo nuevo en camiseta, Estudiantes comenzó la pretemporada 2026
¿Privatizan 5 hospitales bonaerenses? Cuáles son y cómo es el modelo que busca implementar Milei
ARBA muda su centro de atención de La Plata: a dónde, desde cuándo y los motivos
Cambió el pronóstico y llega una tormenta a La Plata: a qué hora se espera lo peor de las lluvias y ráfagas
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Juan Pintado le dijo chau a Gimnasia: jugará la Libertadores con Nacional de Uruguay
El platense Tomás Etcheverry cayó ante Musetti y se despidió del ATP de Hong Kong
Cómo funciona el sistema inteligente que controla en La Plata el Estacionamiento Medido
Se viene la Copa Miguel Ángel Russo: ¿dónde se jugará y entre quiénes?
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
VIDEO. ¡Atención! Ya cortaron el tránsito en diagonal 80 entre 1 y 115: el mapa de desvíos
Emotiva despedida a Brigitte Bardot: revelan las causas de su muerte
Pity Álvarez: ordenan una nueva junta médica para determinar si está en condiciones de afrontar el juicio por el homicidio de Cristian Díaz
Una nueva denuncia pone en la mira a Faroni y a autoridades de la AFA
Investigado por abusos en el Senado, su club de básquet decidió echarlo
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Todo picante en MasterChef Celebrity: Yanina Latorre chocó con La Joaqui, los detalles
Llamativo detalle: la foto de Martín Migueles con Wanda Nara que generó toda clase de cargadas
Por una violenta entradera a un jubilado en La Plata cayó un joven de 19 años
Qué se sabe del asalto que sufrió Wiñazki, que negoció con los ladrones
Intento de robo frustrado en La Plata: motochorros atacaron a un joven en la zona de 1 y 76
Un intendente se desmarca y sale a apoyar la intervención en Venezuela
Con la nueva reforma laboral, la Provincia pierde $238 mil millones
Anses paga haberes y asignaciones: el calendario de enero 2026
Cine gratuito y al aire libre en los barrios de La Plata: qué películas proyectan esta semana
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Obras históricas, casas que perseveran al paso del tiempo y espacios verdes que cobran vida con la gente: los secretos por descubrir para los que visitan y viven en la Ciudad
Escuchar esta nota
En el corazón del receso estival, La Plata también es un destino turístico elegido por muchos. Además de las principales atracciones como la República de los Niños, el Paseo del Bosque o el Museo de Ciencias Naturales, también se esconden joyas arquitectónicas imprescindibles tanto para turistas como para los propios platenses.
Malena Carranza, arquitecta local y miembro del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, Distrito Uno (Capbauno), dijo a EL DIA: "A los edificios institucionales que ya son conocidos, se agrega un montón de arquitectura cotidiana" y sumó: "Para descubrirla es necesario caminar. La arquitectura transcurre en el tiempo, como la música. En la Ciudad, no hay edificios sueltos".
Con la premisa por descubrir y aconsejar nuevos lugares para posar la mirada pero sobre todo la atención, este diario -junto a la especialista mencionada- realizó un listado de los sitios obligatorios para visitar y conocer.
En principio, lo observable a "nivel peatón": "En la Ciudad tenemos casas chorizos y casas estilo cajón que prevalecen", explicó Carranza y detalló: "En diagonal 77 entre 43 y 9, por ejemplo tenemos dos casas chorizo, una de influencia italiana y pegada, la otra, con la misma influencia pero una capa francesa. Ambas son de principios del siglo XX". Según la arquitecta, en ambos hogares las habitaciones están al frente.
En tanto, también hay hogares que describen épocas: en el vértice que une la calle 9 con la 42, emerge una casa de posguerra: "Es una máquina para habitar, donde todo lo que no es funcional se evita. Es una casa propia de la década del 40 o 50", detalló la especialista.
Otro de los atractivos a tener en cuenta solo requiere levantar la cabeza y es el desarrollo en altura: "Por ejemplo, en 11 entre 45 y 46, los edificios que están pegados al teatro se recortan y se retranquean; parecen plantas buscando luz", informó la arquitecta y sumó: "También es bastante particular la culminación de los edificios. En todas se puede ver el tanque de agua, por ejemplo".
LE PUEDE INTERESAR
En La Plata disminuyeron los casamientos en 2025 y Berisso fue la excepción a la regla del "sí, quiero"
En La Plata también llama la atención edificios que emergen cuyas medianeras, en su gran mayoría no tienen ventanas. No obstante, en 12 esquina 50 -frente a la Torre 1-, un edificio posee ventanas en todas las medianeras.
También, en la Ciudad, despierta la atención de ajenos y propios las casas que quedan arrinconadas entre edificios, como atisbos de un pasado que se cuela en un presente moderno. Tan sólo basta con ver la casa -un chalet estilo colonial- que persevera al lado del cine de 46 entre 10 y 11.
Es insoslayable, a la hora de hablar de arquitecturas por descubrir, hablar de edificios intervenidos: "Por ejemplo en diagonal 79 y 59, un edificio tiene un volumen, luego agregaron una calle y una segunda obra dejando un volumen separado. O también la esquina de 51 esquina 4, una casa fundacional reconvertida en comercio", expresó la arquitecta y añadió: "En 54 9 y 10, un edificio antes había una iglesia y hoy es otra cosa".
Para cerrar el listado, la especialista mencionó la importancia de los espacios verdes que cobran vida con la presencia de platenses: "En la Plaza Belgrano (13 y 39) por ejemplo se juntan a bailar los fines de semana. Eso también hace al espacio", culminó.
Edificio de 11 entre 45 y 46
Plaza Belgrano, con gente y edificio de fondo (13 y 39)
Casa tradicional reconvertida en comercio en 4 y 51
Chalet que prevalece al lado del cine de 10 y 46
Edificio de 12 y 50, frente a la Torre 1
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí