Atención automovilistas: autopista La Plata cortada por manifestación y caos de tránsito

Cientos de vehículos permanecen varados entre Bernal y Quilmes en medio de humo, tensión y maniobras riesgosas.
Un corte en la autopista Buenos Aires - La Plata, en sentido a la capital de la Provincia, generó un caos de tránsito en el camino. Decenas de vehículos agolpados, esperan que la manifestación social ceda desde hace más de 45 minutos.
Ocurre a la altura del km 22.5, entre Bernal y Quilmes, en sentido a La Plata en estos momentos. Se trata de un reclamo de los vecinos que llegaron hasta el camino e interrumpieron el paso.
Según relataron automovilistas que circulan por la zona, se observa presencia de humo, una fuerte congestión vehicular y escenas de caos. Ante la imposibilidad de avanzar, varios conductores realizan giros en U y retornan por la banquina, lo que incrementa el riesgo de siniestros viales.
La situación genera demoras importantes y tensión entre quienes intentan llegar a la ciudad. Hasta el momento, no se informó oficialmente cuánto tiempo se extenderá la medida ni si hay intervención de fuerzas de seguridad.
