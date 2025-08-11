Racing presentó a Rojo pero evitó nombrarlo

El defensor central Marcos Rojo fue presentado de manera oficial como nuevo refuerzo de Racing, club al que llega como agente libre luego de rescindir su vínculo contractual con Boca. Con un posteo en redes sociales, la Academia anunció la flamante incorporación del zaguero de 35 años, sin mencionar el apellido del jugador por ser el apodo de Independiente, su rival de toda la vida.

“Marcos se Copa. Ya es jugador del Primer Grande. El defensor firmó contrato por 1 año y ya está disponible para el próximo partido de Libertadores”, escribieron a través de las cuentas oficiales del club.

“Marcos se Copa. Ya es jugador del primer grande” fue el anuncio formal de su llegada a Racing

La curiosidad es que, si bien Rojo lucirá el clásico dorsal número 6, en Racing se tomó la decisión de que en lugar del apellido Rojo figure simplemente como “Marcos R”, para evitar que el apodo del clásico rival esté inscripto en la camiseta albiceleste según se observó en la presentación.

Rojo encontró libre la casaca número 6 ya que Nazareno Colombo, que lo tenía asignado desde principio de año, decidió cambiarse y utilizar el 23 en este semestre.

El ex Manchester United ya tuvo su primer entrenamiento bajo el mando de Gustavo Costas y sus nuevos compañeros, de cara al duelo del próximo martes cuando Racing se mida ante Peñarol de Uruguay, en condición de visitante, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

A su vez, dicho torneo, junto a la Copa Argentina, son los únicos dos certámenes en los que Rojo podrá decir presente con el cuadro albiceleste debido a que no fue habilitado por la Asociación del Fútbol Argentino para disputar el Torneo Clausura ya que rescindió su contrato con el Xeneize luego del 24 de julio, día que cerró la ventana para las transferencias.

En la misma línea, el artículo 19.2.4 establece como obligatorio que el jugador inscripto como libre se haya desvinculado de su anterior club previo a esa fecha. En tanto, si la AFA no decide hacer una excepción con el marcador central, el DT no podrá contar con el flamante refuerzo durante gran parte de lo que resta de temporada.

Si bien desde la Comisión Directiva de Racing, comandada por Diego Milito, trabajan para poder encontrar la manera de habilitar platense, por lo pronto el jugador no podrá decir presente el viernes 15 de agosto cuando La Academia reciba a Tigre por la quinta fecha del campeonato local.

El entrenador Gustavo Costas tiene múltiples anécdotas vinculadas al clásico rival, desde tirar a la basura las gelatinas rojas que comía el equipo de prensa hasta evitar la indumentaria de color rojo. Y después de ganar la Sudamericana, el representante de una empresa automotriz se acercó para hacerle entrega de una estatuilla predominantemente roja y una camioneta de regalo. “Agarralo vos”, le susurró a Agustín Almendra. ¿Cómo llamará Costas a su nuevo central?”