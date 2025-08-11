Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Deportes |SU DORSAL DIRÁ “MARCOS R”

Racing presentó a Rojo pero evitó nombrarlo

El defensor no tendrá su apellido en la casaca porque es el apodo del clásico rival. La presentación llegó con chicana: “Marcos se Copa”

Racing presentó a Rojo pero evitó nombrarlo

Marcos será el defensor sin apellido en la Academia / NA

11 de Agosto de 2025 | 01:39
Edición impresa

El defensor central Marcos Rojo fue presentado de manera oficial como nuevo refuerzo de Racing, club al que llega como agente libre luego de rescindir su vínculo contractual con Boca. Con un posteo en redes sociales, la Academia anunció la flamante incorporación del zaguero de 35 años, sin mencionar el apellido del jugador por ser el apodo de Independiente, su rival de toda la vida.

“Marcos se Copa. Ya es jugador del Primer Grande. El defensor firmó contrato por 1 año y ya está disponible para el próximo partido de Libertadores”, escribieron a través de las cuentas oficiales del club.

 

“Marcos se Copa. Ya es jugador del primer grande” fue el anuncio formal de su llegada a Racing

 

La curiosidad es que, si bien Rojo lucirá el clásico dorsal número 6, en Racing se tomó la decisión de que en lugar del apellido Rojo figure simplemente como “Marcos R”, para evitar que el apodo del clásico rival esté inscripto en la camiseta albiceleste según se observó en la presentación.

LE PUEDE INTERESAR

Primera victoria en el Clausura para Argentinos

LE PUEDE INTERESAR

Platense lo empató en el final y casi lo gana

Rojo encontró libre la casaca número 6 ya que Nazareno Colombo, que lo tenía asignado desde principio de año, decidió cambiarse y utilizar el 23 en este semestre.

El ex Manchester United ya tuvo su primer entrenamiento bajo el mando de Gustavo Costas y sus nuevos compañeros, de cara al duelo del próximo martes cuando Racing se mida ante Peñarol de Uruguay, en condición de visitante, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

A su vez, dicho torneo, junto a la Copa Argentina, son los únicos dos certámenes en los que Rojo podrá decir presente con el cuadro albiceleste debido a que no fue habilitado por la Asociación del Fútbol Argentino para disputar el Torneo Clausura ya que rescindió su contrato con el Xeneize luego del 24 de julio, día que cerró la ventana para las transferencias.

En la misma línea, el artículo 19.2.4 establece como obligatorio que el jugador inscripto como libre se haya desvinculado de su anterior club previo a esa fecha. En tanto, si la AFA no decide hacer una excepción con el marcador central, el DT no podrá contar con el flamante refuerzo durante gran parte de lo que resta de temporada.

Si bien desde la Comisión Directiva de Racing, comandada por Diego Milito, trabajan para poder encontrar la manera de habilitar platense, por lo pronto el jugador no podrá decir presente el viernes 15 de agosto cuando La Academia reciba a Tigre por la quinta fecha del campeonato local.

El entrenador Gustavo Costas tiene múltiples anécdotas vinculadas al clásico rival, desde tirar a la basura las gelatinas rojas que comía el equipo de prensa hasta evitar la indumentaria de color rojo. Y después de ganar la Sudamericana, el representante de una empresa automotriz se acercó para hacerle entrega de una estatuilla predominantemente roja y una camioneta de regalo. “Agarralo vos”, le susurró a Agustín Almendra. ¿Cómo llamará Costas a su nuevo central?”

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad

El sexo después de los 80: el secreto íntimo de Cormillot que reaviva un tema que pocos hablan y todos quieren saber

Crece la polémica por los padrones y el litigio judicial: ¿Qué ocurrirá finalmente en Provincia?

Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios

El escándalo de las facturas truchas en La Plata: de quiénes son los palcos embargados en UNO

¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar
+ Leidas

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso

Con posibles variantes, Estudiantes busca el once para visitar a Cerro

Cómo comprar electros más baratos desde Tierra del Fuego

Pasar la noche por un turno: travesía en los hospitales públicos

Efecto dólar: advierten por subas de hasta 2% en alimentos

Las amarillas empiezan a preocupar

VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”

En La Plata se oficializaron 16 listas
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”

Con posibles variantes, Estudiantes busca el once para visitar a Cerro

Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo

Las amarillas empiezan a preocupar
Espectáculos
Las Gyldenfeldt traen su ópera disidente: “Como respetamos y amamos esa tradición, la queremos viva”
Axel y su cancelación: “Sé muy bien quién soy”
Se estrenó la precuela “Outlander” y un nuevo viaje al pasado
Whitney de remate: subastan todo tipo de objetos de la cantante
La ex de Emanuel Ortega se solidarizó con Julieta Prandi
La Ciudad
Universidad paralizada entre paros, un asueto y el feriado
Pasar la noche por un turno: travesía en los hospitales públicos
De pintar remeras a exponer en Europa: travesía de un artista local
Con clima “primaveral” las plazas estuvieron a pleno
Vecinos en alerta: tensión y amenazas por loteos en Correas
Policiales
La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia
Fentanilo: el lote afectado salió a la calle en forma exprés, sin controles
Indagaron a 3 policías acusados de tratos denigrantes en una seccional
Cuatro encapuchados sorprenden a un jubilado mientras dormía
Le quitaron todo lo que llevaba a puro culatazo
Política y Economía
Efecto dólar: advierten por subas de hasta 2% en alimentos
“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso
Divisiones, peleas y un difícil armado en el centro
Con los micros y el COU en la agenda, el Concejo local retoma la actividad
Cómo comprar electros más baratos desde Tierra del Fuego

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla