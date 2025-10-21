Capital Chica cumplió 89 años y lo festejó a pura emoción

La Justicia ordenaría que el escrutinio legislativo se difunda por distrito y no a nivel nacional
El Centro de Fomento Cultural y Deportivo Capital Chica cumplió 89 años de existencia y tradición en la localidad platense de Los Hornos. Los miembros celebraron el sábado pasado con una cena en el Club, que se mantiene en pie desde el 15 de octubre de 1936 y que fue mutando de sede, desde su origen en 66 y 173 hasta su actual lugar en 66 entre 156 y 157.
La celebración, que contó con una cena-show, empezó con una muestra en el Salón Vip de fotos históricas del club titulada “La historia de la Capi en fotos”. La exposición contó con 33 imágenes encuadradas que relataron los diferentes momentos de la historia del club.
La celebración contó con 400 invitados, un número que reflejó el crecimiento de la convocatoria de la institución en comparación a años anteriores. Luego de la muestra, los invitados pasaron al Polideportivo donde disfrutaron de la cena.
El menú de la fiesta contó, como primer plato, un arrollado de matambre y ensalada rusa y, como plato principal, se sirvió un “pollo Capital Chica”, en homenaje a su aniversario, acompañado de ensalada, con unas porciones de chorizo y morcilla, mientras que, de postre, se sirvió helado.
Se realizó un reconocimiento por su labor y participación a Rosalía Trueba, “ una colaboradora del club de muchos años” según señaló Mariano Antonelli, miembro de la Comisión Directiva.
Además, se realizaron distinciones a tres socios vitalicios con 29 años de antigüedad en el Club y se le dio un reconocimiento al presidente de la Federación de las Instituciones, Alberto Alba, y a la tesorera del Club, Alicia Jaca.
Acompañando a la cena —y ya en la madrugada del domingo pasado, celebrando las primeras horas del Día de la Madre—, hubo shows en vivo de la banda Los Confites y también del cantante Jorge Vázquez.
Para cerrar la gala, el presidente del Club, Walter Franceschini, realizó un sorteo que contó con 15 premios: el más importante fue un televisor 40 pulgadas smart tv.
