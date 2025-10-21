Incursión nocturna para robar la plata de un local

Uno de los ladrones. El cómplice lo esperó afuera en una moto / Video

Dos delincuentes irrumpieron en un comercio ubicado en la avenida 60 entre 15 y 16, en horas de la madrugada. En cuestión de minutos, se alzaron con la plata de la caja del local y huyeron en moto.

El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad y ahora son intensamente buscados.

Ocurrió el domingo pasado cerca de la una de la mañana, cuando uno de los ladrones permaneció afuera con el rodado encendido para facilitar la fuga, mientras su cómplice ingresó al interior del establecimiento con el rostro cubierto, violentando una de las puertas.

Una vez en el interior del salón, extrajo el contenido de la registradora y se dieron a la fuga rápidamente.

Los comerciantes denunciaron el robo ante la Policía y aportaron las imágenes de las cámaras de seguridad del local, así como de la zona circundante, para colaborar con la investigación que se encuentra en curso.

La fuerza de seguridad intentará ahora identificar a los autores con ayuda de esos registros.

En el hecho tomó intervención la comisaría novena, con conocimiento de la UFI Nº 9 de Autores Ignorados.