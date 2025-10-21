IPS: el pago de jubilaciones comienza el 30 de octubre

21 de Octubre de 2025 | 01:43 Edición impresa

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires percibirán los haberes del mes de octubre a partir del próximo jueves 30.

El organismo bonaerense informó que el cronograma se divide en dos jornadas:

Jueves 30 de octubre: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3;

Pensiones sociales - no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Viernes 31 de octubre: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

COLEGIOS PRIVADOS

Por otra parte, el IPS informó que el próximo 30 de octubre finaliza el plazo para que los establecimientos educativos de gestión privada (EEP) puedan adherir al Plan de regularización de deudas previsionales, según resolución 17.879/25 firmada por el directorio.