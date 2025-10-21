Rucci, la figura que el peronismo busca recuperar

La Justicia ordenaría que el escrutinio legislativo se difunda por distrito y no a nivel nacional
A casi cinco décadas del asesinato de José Ignacio Rucci, líder de la CGT y figura del armado sindical del presidente Juan Domingo Perón, el peronismo volvió a recordarlo en un homenaje que se realizó en la regional La Plata de la central sindical.
Rucci fue asesinado el 25 de septiembre de 1973, al salir de una de sus casas refugio, en un hecho atribuido a Montoneros, que buscaban desafiar al propio Perón. Su muerte marcó un quiebre en la relación entre los grupos armados de la época y el peronismo institucional, y el mismo Perón reconoció públicamente la magnitud del atentado durante el velatorio del dirigente sindical.
Días atrás, el Concejo Deliberante de La Plata aprobó por amplia mayoría el cambio de nombre del tramo de la calle 36 entre 2 y 3, que a partir de ahora llevará el nombre de “José Ignacio Rucci”.
La iniciativa fue impulsada por el bloque de Unión por la Patria y contó con el respaldo del gobierno municipal y provincial.
La ordenanza derogó la normativa anterior que denominaba esa sección de la calle “Ministro Vicente Villamayor”, en honor al exministro de Hacienda durante la gestión de Dardo Rocha como gobernador. Además, ayer se descubrió la nueva señalización de la calle, que ahora rinde homenaje a Rucci.
El homenaje “buscó rescatar la figura de Rucci como puente entre sindicatos y política, una memoria que el peronismo oficial ha reivindicado con distintos matices a lo largo de la historia, incluso en gobiernos de signo diferente”.
El acto sirvió también para reforzar la narrativa histórica sobre Rucci, resaltando su cercanía con Perón y su papel central en la relación entre sindicatos y gobierno.
Este homenaje surgió, también, días después de que la vicepresidenta Victoria Villarruel rindiera homenaje al histórico líder sindical. A través de su cuenta en X, destacó que Rucci fue un hombre de “convicciones firmes, defensor de los trabajadores y de la paz social”, y calificó su muerte como un acto que “buscó golpear al movimiento obrero y desestabilizar al gobierno”.
Por esto es que desde Fuerza Patria se apuntó a reafirmar los valores y el legado de Rucci, a días de la contienda electoral.
