Se realizará un desfile de mascotas disfrazadas en Plaza Azcuénaga

El próximo 2 de noviembre, desde las 15 y en Plaza Azcuénaga (avenida 19 y 44) se llevará a cabo el “Gran desfile de Mascotas - Edición Halloween”. A cargo estará la Feria Manos Platenses, un programa de Economía Social y Desarrollo Sustentable de la Fundación Pro Humanae Vitae.

Además del desfile temático, la jornada incluirá un espacio de adopción responsable y concientización sobre el bienestar animal. Los organizadores informaron que La entrada es libre y gratuita y para inscribirse, deben completar el siguiente formulario: https://forms.gle/une9Ltn3MXVwW7cH9. Tel: 21 3992930.