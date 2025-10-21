Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |El próximo viernes 24 de octubre

Cierra la inscripción a los colegios de la UNLP
21 de Octubre de 2025 | 01:45
EL próximo viernes 24 de octubre cierra la inscripción a los colegios de la Universidad Nacional de La Plata. El sorteo de vacantes se realizará el 18 de noviembre.

Hay tiempo hasta el próximo viernes para la inscripción de aspirantes a entrar a los colegios Anexa, Liceo, Nacional y Bellas Artes de la UNLP.

Las inscripciones se llevan a cabo a través del sistema digital SIPECU (http://ingreso-colegios.unlp.edu.ar), según informaron en la casa de altos estudios.

Los aspirantes primero deberán ser registrados en el sistema para acceder a completar la planilla y cargar la documentación solicitada. Es importante que utilicen un correo electrónico que puedan revisar hasta el momento en que la preinscripción figure “aceptada”. Una vez completados los datos y verificados por la escuela, se les asignará el número de sorteo.

El azar será el aliado para ingresar a los colegios en los que haya vacantes. El sorteo público para la asignación de las vacantes será el martes 18 de noviembre, en la Sala del Consejo Superior del edificio del Rectorado, en calle 7 Nº 776.

En tanto, el Bachillerato en Energía y Sustentabilidad del colegio Nacional tendrá su plazo de preinscripción de aspirantes del 27 de octubre al 7 de noviembre, entre escuelas primarias de gestión estatal seleccionadas de la zona de Gonnet.

