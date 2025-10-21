Piden regular el uso de químicos en las escuelas

Tras las explosiones en escuelas de Pergamino y Palermo, donde se manipularon elementos químicos que terminaron con estudiantes lesionados, desde el Consejo Profesional de Quìmica de la provincia de Buenos Aires pidieron regular el uso de estos elementos en los colegios.

“Al igual que ocurre en la órbita industrial, en los establecimientos escolares se ha naturalizado que personal sin matriculación alguna ni suficiente idoneidad, se ponga al frente de procesos químicos que representan un claro riesgo”, indicaron en la entidad.