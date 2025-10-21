Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Policiales |Avenida 13 y 36

Cayeron dos “abre autos” en un operativo cerrojo

Tienen frondosos antecedentes. Los vieron en la zona de los tribunales penales y los empezaron a seguir hasta su captura

Cayeron dos “abre autos” en un operativo cerrojo

Los acusados del robo de autos, entre otras especialidades / web

21 de Octubre de 2025 | 01:56
Edición impresa

Casi como si se tratara de una jugada del destino, dos hombres que contaban con una larga lista de antecedentes penales, andaban merodeando la zona de los tribunales de 8 entre 56 y 57, a la que ahora deberán volver pero en calidad de detenidos

Según el reporte oficial, son especialistas en el robo automotor y otras variedades del delito.

Los descubrieron cuando violentaron la ventanilla del lado del acompañante de una camioneta Peugeot Utilitaria, para luego sustraer una mochila con pertenencias varias de su interior y darse a la fuga a bordo de un vehículo Volkswagen Fox negro.

Instantes después, con los datos y descripciones que surgieron por testigos y las cámaras del COM, se alertó a la totalidad de los móviles que patrullaban el Centro y se realizó un operativo cerrojo, que terminó en 13 y 36, donde personal de la Motorizada SASU logró interceptar a los sospechosos.

Los voceros explicaron que los acusados, de 45 y 51 años, integran una banda, que en el transcurso del año habría sido desmantelada con la detención de varios de sus integrantes, que permanecen alojados en diferentes unidades carcelarias.

El rodado incautado, en tanto, está siendo investigado en otras causas, ya que quedó fotografiado y filmado en diferentes episodios delictivos.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. “Estoy en paz, mi hijo ahora está a salvo”

LE PUEDE INTERESAR

Incursión nocturna para robar la plata de un local

Por eso se solicitó los peritajes de rigor, tales como el revenido metaloquímico, para establecer la procedencia del vehículo, y cotejo de huellas dactilares.

Se indicó que el fiscal penal en turno de La Plata, Juan Cruz Condomí Alcorta, avaló el procedimiento policial y quedó a la espera del traslado de los sospechosos para tomarles declaración indagatoria.

Los voceros indicaron que la instrucción de la causa quedó a cargo de personal de la comisaría novena.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Paros en la UNLP de los docentes y nodocentes

En fotos y videos | Cerraron la sede por una protesta de los hinchas

Firma del “swap”: el Gobierno logró el “respaldo esperado”

Con la CGT y sin Taiana, Kicillof cruzó a Milei: “Fracaso al cuadrado”

VIDEO. Tiempos violentos: una pelea expuso la realidad de un barrio

Cristina Kirchner, subida a la campaña con los ojos en la interna

Los números de la suerte del martes 21 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

Argentina B&B: el gobierno ha quedado intervenido por la dupla Bessent & Bennett
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Tiempos violentos: una pelea expuso la realidad de un barrio

Entraron a los tiros en una carnicería de Olmos

VIDEO. “Estoy en paz, mi hijo ahora está a salvo”

Incursión nocturna para robar la plata de un local
La Ciudad
Un hincha pedaleó 600 km para homenajear al club de sus amores
Tasas del descubierto, en alza: posibles atrasos en la cadena de pagos
Día del Seguro: una celebración que invita a cuidar y mejorar
La Fundación Sumando Voluntades entregó alimentos
Capital Chica cumplió 89 años y lo festejó a pura emoción
Información General
VIDEO. Macabro hallazgo: descubren animales mutilados
En la NASA buscan competidores para SpaceX
Mató a un pumita y la pena fue terminar la escuela
Los números de la suerte del martes 21 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Caída global de Amazon repercutió en billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá
Deportes
José Sosa: “Ganar un clásico es todo”
Nelson Insfrán: “Nos quedan tres finales, hay que salir a ganar”
Paredes quedó condicionado por la amarilla
San Lorenzo “madrugó” a Atlético y sigue en la pelea
Unión, con la necesidad de ganarle a Defensa
Espectáculos
“27 noches”: el caso real que inspiró la película de Netflix
“Lupin”: en la vida como en la serie, el robo al Louvre
Festival de Baterías: las “batas” vuelven a sonar en el Pasaje Dardo Rocha
Rial podría ser la nueva cara de “Bendita TV”
Chechu Bonelli estaría viviendo un nuevo romance

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla