Cayeron dos “abre autos” en un operativo cerrojo

Tienen frondosos antecedentes. Los vieron en la zona de los tribunales penales y los empezaron a seguir hasta su captura
Casi como si se tratara de una jugada del destino, dos hombres que contaban con una larga lista de antecedentes penales, andaban merodeando la zona de los tribunales de 8 entre 56 y 57, a la que ahora deberán volver pero en calidad de detenidos
Según el reporte oficial, son especialistas en el robo automotor y otras variedades del delito.
Los descubrieron cuando violentaron la ventanilla del lado del acompañante de una camioneta Peugeot Utilitaria, para luego sustraer una mochila con pertenencias varias de su interior y darse a la fuga a bordo de un vehículo Volkswagen Fox negro.
Instantes después, con los datos y descripciones que surgieron por testigos y las cámaras del COM, se alertó a la totalidad de los móviles que patrullaban el Centro y se realizó un operativo cerrojo, que terminó en 13 y 36, donde personal de la Motorizada SASU logró interceptar a los sospechosos.
Los voceros explicaron que los acusados, de 45 y 51 años, integran una banda, que en el transcurso del año habría sido desmantelada con la detención de varios de sus integrantes, que permanecen alojados en diferentes unidades carcelarias.
El rodado incautado, en tanto, está siendo investigado en otras causas, ya que quedó fotografiado y filmado en diferentes episodios delictivos.
Por eso se solicitó los peritajes de rigor, tales como el revenido metaloquímico, para establecer la procedencia del vehículo, y cotejo de huellas dactilares.
Se indicó que el fiscal penal en turno de La Plata, Juan Cruz Condomí Alcorta, avaló el procedimiento policial y quedó a la espera del traslado de los sospechosos para tomarles declaración indagatoria.
Los voceros indicaron que la instrucción de la causa quedó a cargo de personal de la comisaría novena.
