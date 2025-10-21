Un hincha pedaleó 600 km para homenajear al club de sus amores

Por los 104 años de cambaceres, roberto desplegó la bandera en cada punto de descanso / el dia

Fundando el 12 de octubre de 1921, el Club Defensores de Cambaceres, no solamente tiene 104 años de historia futbolística, sino también una conexión única con su hinchada. Sinónimo de este gran amor es Roberto Irigoiti quien, a sus 61 años, decidió pedalear 583 kilómetros desde Ensenada hasta Mar del Sud para celebrar un nuevo aniversario y rendirle homenaje al club de sus amores.

Mostrando los colores del “Rojo” por toda la costa atlántica, la travesía duró 4 días: comenzó el lunes 6 de octubre y finalizó el viernes 10. Pedaleando en soledad pero acompañado por el apoyo de todo el pueblo del Camba, el socio y ex dirigente encontró en las dos ruedas la manera de celebrar que “uno jamas olvida sus raíces”.

“Quería hacer algo distinto para rendirle un humilde homenaje al club, ex directivos, deportistas, hinchas y socios. Entonces pensé en recorrer la Ruta 11 de principio a fin. Yendo desde Boca Cerrada en Punta Lara hasta Mar del Sud, que son 583 kilómetros”, expresó Roberto, el protagonista de esta épica bicicleteada.

recorriendo la ruta 11

Todo comenzó el primer lunes de este mes a las 16. La fecha, elegida especialmente por el buen clima, coincidió con la semana previa al cumpleaños del club. “Para el primer día hicimos una salida simbólica desde Boca Cerrada. Un amigo me acompañó el primer tramo hasta La Plata y fueron solo 25 km”, contó Irigoiti.

Para el segundo día, con un trayecto de 161 km desde La Plata hasta Río Salado, el camino se puso más arduo y comenzó “la verdadera aventura”. “Ahí dormí en un puesto de Prefectura que me consiguió un amigo, para descansar, bañarme y seguir la ruta”.

Al día siguiente, cansado pero con más energía, Roberto logró pedalear 191 km hasta Mar de Ajó. Cambiando de camiseta en cada posta para pregonar los fieles e históricos colores de Cambaceres, para el jueves los 180 km hasta Mar del Plata, según relata, fueron “los más complicados”. “Fui con viento en contra y la bicicleta iba a paso de hombre”.

Completando la travesía el viernes 10 llegó a Mar del Sud desde La Feliz, sin poder creer todo el recorrido realizado. “Por la edad que tengo y siendo ex fumador, no puedo creer todo lo que hice. Por el sentimiento que tengo hacia el club, haría mucho más”, expresó.

Socio, casi vitalicio, fue dirigente del club entre 1999 y 2001. Roberto desplegó la bandera del Camba en cada punto de descanso y confesó que con “planificación, orden y sacrificio” se pueden conseguir grandes logros.

“Cambaceres es el club de mi barrio. Un sentimiento especial. Acá están mis amigos de toda la vida, mi escuela primaria a mitad de cuadra, la casa de mis viejos y mucho recuerdos que mantienen viva la pasión”, cerró el hincha.