Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Política y Economía |Presión cambiaria y volatilidad bursátil

El dólar no detiene el “rally alcista”; suben los bonos y caen acciones

El dólar no detiene el “rally alcista”; suben los bonos y caen acciones
21 de Octubre de 2025 | 01:46
Edición impresa

La primera rueda de las cinco previas a las elecciones legislativas del 26 de octubre cerró con una nueva suba del dólar oficial mayorista, la referencia que sigue el mercado para medir la distancia con el techo de flotación cambiaria. Ayer, la divisa terminó en $1.475, apenas $15 por debajo del límite.

Para los ahorristas, el Banco Nación mostró cotizaciones entre $1.475 y $1.495, y pasadas las 15 el precio se acercó a los $1.500. En bancos privados, algunas operaciones superaron ese valor. El dólar MEP se vendió cerca de $1.550 y el contado con liquidación rondó los $1.570.

El día estuvo marcado por el anuncio oficial del Banco Central sobre la firma del acuerdo con Estados Unidos para un swap de monedas por US$20.000 millones, un mecanismo que busca garantizar reservas y estabilidad cambiaria (ver págs. 4 y 5). Tras conocerse la noticia, los títulos públicos iniciaron la rueda con subas de hasta 2,5%, aunque más tarde algunos bonos Globales moderaron su avance y volvieron a terreno negativo.

Por la tarde, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, comunicó que el Gobierno ejecutará una recompra de bonos en el mercado internacional, reemplazando ese financiamiento por crédito bilateral más barato. Según Quirno, el ahorro en intereses se destinará a inversión en educación pública, lo que generó una reacción positiva inmediata en los mercados y llevó a que los bonos subieran más de 2%.

En Wall Street, las acciones argentinas sufrieron pérdidas de hasta 4%, encabezadas por Grupo Supervielle. Bioceres cayó más de 4%, Transportadora de Gas y Edenor más de 3%, e YPF alrededor de 2%, reflejando un comportamiento mixto pese a los anuncios oficiales.

En el mercado local, el S&P Merval retrocedió 0,61%, a 1.981.875 puntos. Papeles como Edenor, Transportadora de Gas del Sur y Pampa Energía registraron bajas significativas, consolidando una jornada de elevada volatilidad en un contexto económico sensible previo a las elecciones.

LE PUEDE INTERESAR

Massa volvió a las redes para aportar en la campaña

LE PUEDE INTERESAR

Bianco, más duro con el Gobierno por la gestión

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Paros en la UNLP de los docentes y nodocentes

En fotos y videos | Cerraron la sede por una protesta de los hinchas

Firma del “swap”: el Gobierno logró el “respaldo esperado”

Con la CGT y sin Taiana, Kicillof cruzó a Milei: “Fracaso al cuadrado”

VIDEO. Tiempos violentos: una pelea expuso la realidad de un barrio

Cristina Kirchner, subida a la campaña con los ojos en la interna

Los números de la suerte del martes 21 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

Argentina B&B: el gobierno ha quedado intervenido por la dupla Bessent & Bennett
Últimas noticias de Política y Economía

Firma del “swap”: el Gobierno logró el “respaldo esperado”

Para Trump, “Argentina lucha por su vida; se está muriendo”

Argentina B&B: el gobierno ha quedado intervenido por la dupla Bessent & Bennett

Con la CGT y sin Taiana, Kicillof cruzó a Milei: “Fracaso al cuadrado”
Policiales
VIDEO. Tiempos violentos: una pelea expuso la realidad de un barrio
Entraron a los tiros en una carnicería de Olmos
Cayeron dos “abre autos” en un operativo cerrojo
VIDEO. “Estoy en paz, mi hijo ahora está a salvo”
Incursión nocturna para robar la plata de un local
Información General
VIDEO. Macabro hallazgo: descubren animales mutilados
En la NASA buscan competidores para SpaceX
Mató a un pumita y la pena fue terminar la escuela
Los números de la suerte del martes 21 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Caída global de Amazon repercutió en billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá
Espectáculos
“27 noches”: el caso real que inspiró la película de Netflix
“Lupin”: en la vida como en la serie, el robo al Louvre
Festival de Baterías: las “batas” vuelven a sonar en el Pasaje Dardo Rocha
Rial podría ser la nueva cara de “Bendita TV”
Chechu Bonelli estaría viviendo un nuevo romance
Deportes
José Sosa: “Ganar un clásico es todo”
Nelson Insfrán: “Nos quedan tres finales, hay que salir a ganar”
Paredes quedó condicionado por la amarilla
San Lorenzo “madrugó” a Atlético y sigue en la pelea
Unión, con la necesidad de ganarle a Defensa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla