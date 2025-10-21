Massa volvió a las redes para aportar en la campaña

El referente del Frente Renovador Sergio Massa pidió ayer el voto para los candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires mediante un nuevo video difundido en sus redes sociales.

A través de una explicación didáctica y con un tono afable, el exministro de Economía mostró las dos formas más simples de elegir la opción que tendrá a Jorge Taiana y a Jimena López como caras visibles del peronismo en la Boleta Única de papel con la que se votará en las elecciones del próximo domingo.

“La primera es contar hasta siete. Como el 7 de septiembre, cuando empezamos a frenar a (Javier) Milei. En la columna siete, la cruz a Jorge Taiana y Jimena López”, señaló Massa.

Y añadió: “La segunda forma es fuerte y al medio. Fuerte en la columna del medio”, siguió el ex candidato presidencial, quien logró colocar a Jimena López, del Frente Renovador, en el segundo puesto de la nómina, detrás de Jorge Taiana y por encima de Juan Grabois.