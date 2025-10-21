Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Información General |Horror en Zona Norte

Macabro hallazgo: descubren animales mutilados

En Gonnet encontraron cabezas de gallinas y cabras en las inmediaciones de un hipermercado. Vecinos temen por posibles casos de sacrificios para rituales

21 de Octubre de 2025 | 02:02
Edición impresa

Una escena estremecedora alteró la rutina de un barrio de la zona norte de La Plata durante la mañana del lunes. Vecinos que transitaban por la calle 514, entre Camino Centenario y Camino Belgrano, se toparon con varias cajas abandonadas frente al depósito del supermercado Carrefour, en Gonnet. El contenido de las mismas resultó tan inesperado como perturbador: más de diez cabezas de animales, acompañadas de cuerpos mutilados de gallinas y cabras, dispuestos de manera inquietante sobre la vereda.

El hallazgo se produjo cuando un vecino que se dirigía a su trabajo advirtió la presencia de cajas de distintos tamaños apiladas sobre la acera. El fuerte olor que emanaba de ellas despertó inmediatamente la preocupación y, al inspeccionarlas, descubrió los restos ensangrentados de los animales. La combinación de olores intensos y la visión de los cuerpos causó un impacto inmediato en quienes pasaban por la zona, generando sorpresa e incertidumbre sobre la procedencia de los animales y las razones detrás de su disposición en un espacio público.

Las imágenes del hallazgo se difundieron rápidamente en redes sociales, mostrando las cajas abiertas con restos esparcidos y manchas de sangre visibles, lo que acrecentó la inquietud de los vecinos. La particularidad de que el hallazgo ocurriera frente a un hipermercado y en una zona de alto tránsito urbano añade un matiz de desconcierto: las cajas estaban ubicadas en el sector donde se realiza habitualmente la carga y descarga de mercadería, por el que diariamente transitan empleados, proveedores y peatones. La exposición de restos de animales en un lugar tan visible y concurrido genera preocupación tanto por la seguridad como por los riesgos sanitarios.

Aunque aún no se ha emitido una versión oficial, algunas hipótesis sugieren que podría tratarse de un ritual religioso o de santería. Otros especulan que los restos provienen de un descarte ilegal de faena clandestina, dado el tipo de animales encontrados y la manera en que fueron abandonados. La ausencia de registros formales o controles visibles en el lugar al momento del hallazgo refuerza la incertidumbre sobre cómo y por qué las cajas llegaron allí.

El episodio ha puesto de relieve no solo el desconcierto que genera un hecho de esta naturaleza en un espacio urbano, sino también los posibles vacíos en materia de control sanitario y de inspección de residuos animales en la ciudad. La presencia de restos expuestos a la intemperie plantea riesgos vinculados a la proliferación de olores, la atracción de insectos y animales urbanos, y la potencial contaminación de la vía pública.

Además, la ubicación estratégica de las cajas, justo en un punto de alta circulación peatonal y vehicular, aumenta el impacto visual y psicológico del hallazgo. La combinación de restos mutilados, el olor penetrante y la proximidad a comercios y espacios de tránsito diario ha convertido la escena en un hecho que no pasa inadvertido y que genera inquietud en quienes circulan habitualmente por la zona.

LE PUEDE INTERESAR

En la NASA buscan competidores para SpaceX

LE PUEDE INTERESAR

Mató a un pumita y la pena fue terminar la escuela

La aparición de estas cajas con cabezas de animales, junto con los cuerpos de gallinas y cabras, constituye un hecho casi inédito en La Plata. La escena ha provocado un efecto de sorpresa y alarma entre los vecinos, que se enfrentan a la incógnita sobre el origen y la finalidad de los restos, así como sobre los posibles riesgos que podrían derivarse de su exposición prolongada en la vía pública.

Mientras los restos permanecieron sobre la vereda, el hallazgo abrió un abanico de interrogantes sobre la vigilancia de espacios públicos, la disposición de residuos animales y los protocolos municipales de limpieza y control sanitario. La combinación de la brutalidad del hallazgo, la frecuencia con la que transitan personas por la zona y la ausencia de una explicación inmediata contribuyó a que la imagen de las cajas ensangrentadas frente al supermercado se convirtiera en una postal inquietante de lo inexplicable en pleno centro urbano.

La situación, además de generar alarma y asombro, evidencia la necesidad de reforzar la supervisión de espacios urbanos y el manejo de residuos animales, así como la importancia de protocolos claros para la intervención rápida de las autoridades municipales en casos que puedan afectar la salud pública o la seguridad de los vecinos. Por ahora, la procedencia de los restos sigue siendo un misterio, y la escena permanece como un recordatorio perturbador de cómo actos inesperados pueden transformar la cotidianidad de una zona residencial y comercial.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

La secuencia del video en el que se observan los restos de animales muertos en la zona norte de la Ciudad / capturas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Paros en la UNLP de los docentes y nodocentes

En fotos y videos | Cerraron la sede por una protesta de los hinchas

Firma del “swap”: el Gobierno logró el “respaldo esperado”

Con la CGT y sin Taiana, Kicillof cruzó a Milei: “Fracaso al cuadrado”

VIDEO. Tiempos violentos: una pelea expuso la realidad de un barrio

Cristina Kirchner, subida a la campaña con los ojos en la interna

Los números de la suerte del martes 21 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

Argentina B&B: el gobierno ha quedado intervenido por la dupla Bessent & Bennett
Últimas noticias de Información General

En la NASA buscan competidores para SpaceX

Mató a un pumita y la pena fue terminar la escuela

Los números de la suerte del martes 21 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

Caída global de Amazon repercutió en billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá
La Ciudad
Un hincha pedaleó 600 km para homenajear al club de sus amores
Tasas del descubierto, en alza: posibles atrasos en la cadena de pagos
Día del Seguro: una celebración que invita a cuidar y mejorar
La Fundación Sumando Voluntades entregó alimentos
Capital Chica cumplió 89 años y lo festejó a pura emoción
Espectáculos
“27 noches”: el caso real que inspiró la película de Netflix
“Lupin”: en la vida como en la serie, el robo al Louvre
Festival de Baterías: las “batas” vuelven a sonar en el Pasaje Dardo Rocha
Rial podría ser la nueva cara de “Bendita TV”
Chechu Bonelli estaría viviendo un nuevo romance
Deportes
José Sosa: “Ganar un clásico es todo”
Nelson Insfrán: “Nos quedan tres finales, hay que salir a ganar”
Paredes quedó condicionado por la amarilla
San Lorenzo “madrugó” a Atlético y sigue en la pelea
Unión, con la necesidad de ganarle a Defensa
Policiales
VIDEO. Tiempos violentos: una pelea expuso la realidad de un barrio
Entraron a los tiros en una carnicería de Olmos
Cayeron dos “abre autos” en un operativo cerrojo
VIDEO. “Estoy en paz, mi hijo ahora está a salvo”
Incursión nocturna para robar la plata de un local

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla