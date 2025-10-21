Paredes quedó condicionado por la amarilla

En Boca, todavía perdura la bronca por la derrota ante Belgrano y por la chance que dejó pasar para seguir prendido en los primeros puestos. Pero la calentura más grande de cuerpo técnico tiene que ver con las decisiones del árbitro Pablo Dóvalo, que lo apuntan por el cobro del penal que abrió el marcador, por el tiempo adicionado, por el manejo del partido y, sobre todo, por la tarjeta amarilla a su capitán, Leandro Paredes, que lo dejó condicionado de cara al Superclásico con River.

La amonestación, como se recordará, llegó en un contragolpe del Pirata en el que el árbitro estaba de espaldas al campeón del mundo, que a la pasada parece tocar de atrás a Lucas Passerini.

La jugada continuó y cuando la pelota se detuvo, el árbitro decidió amonestar a Paredes por una falta que le resultó muy difícil de ver en la dinámica del juego.

Por eso el enojo y también porque el capitán alcanzó las cuatro amarillas. Con el postergado ante Barracas como el compromiso más próximo, luego llegará la visita a Estudiantes en La Plata y el Superclásico en la Bombonera.

Claro que en cualquier otro escenario, se podría especular con que el campeón del mundo sea amonestado frente al Guapo y se pierda el cotejo ante el Pincha.

Sin embargo, dada la influencia que tiene en la cancha y la urgencia que tiene Boca por sumar, cualquier partido que se pierda representa un problema. Y más todavía si es contra River.

Pero antes de River está Estudiantes, porque una amarilla más ante barracas, Paredes se perderá el cruce en La Plata y quedará limpio para el partido ante River.

Una situación similar es la que padece del defensor Lautaro Di Lollo. Titular inamovible en la zaga central, llegó a la cuarta amonestación en la derrota ante Defensa y Justicia y desde entonces juega al límite y condicionado.

Importante para la solidez defensiva, su caso no es igual al de Paredes, ya que tiene un reemplazante definido: Nicolás Figal. De todos modos, la intención del cuerpo técnico de Claudio Úbeda es poder contar con él en los cuatros partidos que restan del Clausura.

Boca, como quedó dicho, tiene cuatro partidos determinantes por delante de cara a la clasificación a los playoff del campeonato y sobre todo, en la carrera por entrar a la Copa Libertadores del año que viene mediante la tabla anual, en donde hoy está afuera.

El primer compromiso de esta seguidilla será el encuentro postergado (correspondiente a la fecha 12) con Barracas por el fallecimiento de Miguel Angel Russo: se jugará el lunes 27/10 a las 16 en condición de visitante, el día después de las Elecciones Legislativas, y Paredes será titular. Y a partir de ahí empiezan a sacar cuentas los hinchas de Boca. Porque si lo amonestan, ser pierde el viaje a La Plata, pero si recibe la quinta amarilla ante Estudiantes, quedará afuera del Superclásico.

Leandro Paredes tiene cuatro tarjetas amarillas y quedó condicionado de cara a River