Peaje en la Autopista: 14% hace pago manual

La Justicia ordenaría que el escrutinio legislativo se difunda por distrito y no a nivel nacional
El dólar no detiene el “rally alcista”; suben los bonos y caen acciones
Movimientos en el gabinete tras las elecciones: posibles cambios en Cancillería, Seguridad y Justicia
Con la CGT y sin Taiana, Kicillof cruzó a Milei: “Fracaso al cuadrado”
En fotos y videos | Cerraron la sede por una protesta de los hinchas
Tasas del descubierto, en alza: posibles atrasos en la cadena de pagos
Un hincha pedaleó 600 km para homenajear al club de sus amores
Nelson Insfrán: “Nos quedan tres finales, hay que salir a ganar”
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
VIDEO. Tiempos violentos: una pelea expuso la realidad de un barrio
Brusca e inquietante caída en el país de las matrículas escolares
Día del Seguro: una celebración que invita a cuidar y mejorar
Se realizará un desfile de mascotas disfrazadas en Plaza Azcuénaga
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
De los 250.000 vehículos que transitan por día la autopista La Plata a Buenos Aires, el 14 por ciento paga el peaje de forma manual. El resto lo realiza con el sistema de telepase, el mismo que impulsa el gobierno nacional como sistema obligatorio para las autopistas y rutas que dependen del gobierno nacional.
Si bien en la provincia de Buenos Aires esa obligatoriedad que impone el gobierno nacional no regiría, el avance del sistema de telepase es alto, tanto en la autopista La Plata a Buenos Aires como en el corredor atlántico (ruta 2).
El 86 por ciento de los 250.000 vehículos que circulan cada día por la autopista La Plata a Buenos Aires ya tiene el telepase. Incluso se observa que hay cada vez menos cabinas para pago el manual en el peaje de Hudson.
La Dirección Nacional de Vialidad, bajo la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, deberá asegurar que, para el 31 de diciembre de 2026, todas las rutas nacionales concesionadas cuenten con la metodología de pago remoto. Este tipo de pago automatizado puede ser con barreras y/o con “vías free flow” (automáticas, sin barreras).
Ahora se permitirá la convivencia entre ambos sistemas “hasta nuevo aviso” y se impulsará la “obligatoriedad y masificación del Telepase como base de los nuevos sistemas de cobro”.
LE PUEDE INTERESAR
Se realizará un desfile de mascotas disfrazadas en Plaza Azcuénaga
LE PUEDE INTERESAR
Nuevo conversatorio gratuito para el personal de salud
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí