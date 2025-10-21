Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |En el tramo la plata a buenos aires

Peaje en la Autopista: 14% hace pago manual

21 de Octubre de 2025 | 01:42
Edición impresa

De los 250.000 vehículos que transitan por día la autopista La Plata a Buenos Aires, el 14 por ciento paga el peaje de forma manual. El resto lo realiza con el sistema de telepase, el mismo que impulsa el gobierno nacional como sistema obligatorio para las autopistas y rutas que dependen del gobierno nacional.

Si bien en la provincia de Buenos Aires esa obligatoriedad que impone el gobierno nacional no regiría, el avance del sistema de telepase es alto, tanto en la autopista La Plata a Buenos Aires como en el corredor atlántico (ruta 2).

El 86 por ciento de los 250.000 vehículos que circulan cada día por la autopista La Plata a Buenos Aires ya tiene el telepase. Incluso se observa que hay cada vez menos cabinas para pago el manual en el peaje de Hudson.

La Dirección Nacional de Vialidad, bajo la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, deberá asegurar que, para el 31 de diciembre de 2026, todas las rutas nacionales concesionadas cuenten con la metodología de pago remoto. Este tipo de pago automatizado puede ser con barreras y/o con “vías free flow” (automáticas, sin barreras).

Ahora se permitirá la convivencia entre ambos sistemas “hasta nuevo aviso” y se impulsará la “obligatoriedad y masificación del Telepase como base de los nuevos sistemas de cobro”.

 

