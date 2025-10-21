“Estoy en paz, mi hijo ahora está a salvo”

Pablo Laurta, el acusado de doble femicidio y homicidio, fue trasladado desde la ciudad de Gualeguaychú hasta Córdoba en un gran operativo de seguridad y en su llegada a los Tribunales provinciales volvió hablar y dijo estar “en paz” porque su hijo “ahora está a salvo”. Allí fue notificado de su detención y esta semana será indagado

Luego de que en Entre Ríos haya sido imputado con prisión preventiva por el delito de homicidio criminis causa en el caso del remisero Martín Sebastián Palacio, el domingo por la noche se concretó su traslado hacia Córdoba, provincia en la que será acusado del femicidio de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio.

Minutos después de las 10.00, Laurta ingresó custodiado, con chaleco antibalas y casco, a los Tribunales de Córdoba donde, según trascendió, le leyeron los cargos que pesan en su contra y por los que esta semana será indagado por videollamada.

🔴 Pablo Laurta: "Hice lo necesario para salvar a mi hijo de un contexto de trata". Asesinó a dos mujeres y a un hombre. Secuestró a su hijo. Tenía denuncias previas por violencia de género. pic.twitter.com/VHlb26nipX — Diego Martini Lemos (@cabezamartini) October 20, 2025

En su ingreso, como ya ocurrió en otras oportunidades, el acusado volvió a hablar y sostuvo: “Estoy en paz porque mi hijo ahora está a salvo”.

Esta expresión esta ligada a que, según denunció, el menor era víctima de trata de personas: “Hice lo necesario para rescatar a mi hijo”, volvió a manifestar.

Luego de la audiencia, será derivado a la cárcel Cruz del Eje, donde tendrá un régimen de alta seguridad y permanecerá en una celda solo, no por su peligrosidad, si no por tener alta exposición (ver aparte).

Durante su estadía en la Unidad Penal N° 9 en Gualeguaychú se lo pudo ver a Laurta alojado en una celda “lujosa” recién construida y que contaba con una cama y en otro lugar contiguo el baño con un inodoro, una ducha y un lavatorio.

Se pudo saber que el operativo fue organizado y llevado a cabo de manera conjunta con patrulleros de la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, la División Homicidios, el Grupo Especial ETER y efectivos de la Policía de Córdoba.