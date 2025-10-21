Nelson Insfrán: “Nos quedan tres finales, hay que salir a ganar”

La Justicia ordenaría que el escrutinio legislativo se difunda por distrito y no a nivel nacional
El capitán albiazul reconoció que no jugaron un buen partido ante Estudiantes, piensa en el futuro y realizó una fuerte autocrítica: “Tenemos que hacernos cargo de la situación en la que estamos”
No fue el mejor estreno de la capitanía para Nelson Insfrán, aunque el arquero fue el único aprobado en un equipo que nunca compitió en el clásico disputado en UNO. Fuera de la cancha, a la hora de las palabras, el arquero albiazul hizo autocrítica y habló de la unión del grupo ante la necesidad de salir a ganar en el próximo partido, nada menos que frente a River en el Monumental.
“Ahora tenemos que pensar que nos quedan tres finales en las cuales tenemos que salir a ganar” dijo el Mono cuando fue consultado acerca del futuro del equipo y de la salida de Alejandro Orfila. “Lo que pasó en la semana ya está”, fue la contundente respuesta del formoseño, que eligió mirar hacia adelante.
“Tenemos que enfocarnos en el vestuario, hacernos cargo de la situación en la que estamos, cada uno asumir su rol y seguir mejorando para afrontar estos tres partidos que quedan”, expresó el arquero, que asumió la capitanía del equipo en reemplazo de Gastón Suso, quien perdió el puesto por decisión del nuevo entrenador.
Justamente Insfrán se refirió al cambio de entrenador y dejó en claro que tuvieron poco tiempo de preparación antes del clásico. “No tuvimos tantos días para trabajar tras este cambio de técnico, ahora hay que pensar en estos 15 días que tenemos para laburar y mejorar al equipo”, manifestó el Mono.
“Creo que seguimos dependiendo de nosotros mismos, no nos tenemos que fijar en lo que hacen los demás”
Nelson Insfrán, capitán de Gimnasia
En el análisis del juego ante el tradicional rival, Insfrán no buscó excusas y señaló que el equipo no jugó un buen partido, ni siquiera en el primer tiempo en el cual Estudiantes consiguió la ventaja sobre el final. “Creo que el gol sobre el final del primer tiempo nos golpeó porque ellos no tuvieron situaciones claras, solo la del palo, pero tampoco hicimos un buen primer tiempo. Tenemos que hacernos cargo” manifestó el arquero, hoy indiscutido en el arco mens sana.
“Después ellos en el segundo tiempo se encontraron con el segundo gol por un error nuestro, pero este es un grupo y tenemos que trabajar para sacar al equipo adelante”, concluyó Insfrán, mitad refiriéndose al clásico, mitad apuntando al compromiso frente a River en el Monumental, ya en el calendario de noviembre.
Consultado acerca del objetivo del equipo en el tramo final del campeonato, Insfrán dijo que “el objetivo es tratar de ganar estos tres partidos que quedan y vamos a trabajar para eso”. Con 5 puntos más, Gimnasia se asegura la continuidad en primera división independientemente del resto de los resultados de los involucrados en la pelea de abajo.
“Creo que seguimos dependiendo de nosotros mismos, no nos tenemos que fijar en lo que hacen los demás. Vamos a trabajar para jugar estos tres partidos de la mejor manera” expresó el golero sobre los resultados ajenos, que le han dado hasta ahora tranquilidad al equipo albiazul en medio de una pésima campaña, con apenas 29 puntos en igual cantidad de partidos disputados durante este 2025. Luego de River, Vélez en el Bosque y Platense como visitante serán los otros rivales del equipo de Zaniratto.
