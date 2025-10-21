San Lorenzo “madrugó” a Atlético y sigue en la pelea

San Lorenzo volvió a la victoria. Con una actuación sólida, derrotó por 2-1 a Atlético, en Tucumán y cortó una racha de dos caídas consecutivas. Alcanzó los tres puntos y además, se está metiendo en zona de playoff.

El primer tiempo fue realmente intenso, de ida y vuelta. Con un Atlético que pegó primero a través de Marcelo Ortiz, después de un rebote en el área, y con un San Lorenzo que no se resignó y que jamás bajo los brazos. Antes de que se cierre la etapa, el árbitro, Bruno Amiconi, debió recurrir al VAR para sancionar penal. Mansilla salió a despejar con los puños, y en el rechazo, golpeó a un rival, en una jugada polémica. Sin embargo, la tecnología le dio la razón al juez, que sancionó la pena máxima, que Alexis Cuello transformó en el empate parcial.

Para encarar la segunda parte, San Lorenzo salió con otra determinación. Presionó alto, recuperó rápido y buscó espacios. Y así fue que a los 5, Nicolás Tripichio, de cabeza, a la salida de un córner, marcó el segundo. Otra vez volvió a madrugar a Atlético. Sobre el final, le anularon el empate a los tucumanos por posición adelantada.