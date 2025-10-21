José Sosa: “Ganar un clásico es todo”

El clásico sigue siendo tema de conversación en el café o en la mesa de los platenses. En ese sentido, José Sosa, uno de los máximos referentes del plantel de Estudiantes, se expresó luego de la victoria ante Gimnasia en el Estadio UNO, donde resaltó la importancia de ganar ese tipo de partidos. Además contó intimidades del vestuario en la charla previa al derby, y habló sobre su continuidad.

Si bien el Principito no viene siendo de la partida en los últimos encuentros, es una pieza clave en el equipo, por su experiencia y la forma en representar los colores del Club, la cual, es muy similar a la manera en la que los hinchas lo viven. Al respecto manifestó: “No es fácil estar afuera, y a veces entiendo a muchos porque a mi también me pasa ver la alegría de la gente, y como manejan la ansiedad”. Siguiendo esta línea agregó: “Por eso siempre estoy preparado para cuando me toque, porque me traen muchos recuerdos y es lindo poder participar en estas situaciones donde la historia del Club es todo”.

El oriundo de Carcarañá tiene varios clásicos sobre el lomo y entiende muy bien lo que es jugar este tipo de partidos, “Los clásicos te marcan para bien o para otras cosas a las cuales hay que darle importancia porque dan un empujón anímico muy grande”, sostuvo. A su vez revolviendo el cajón de los recuerdos, rememoró algunos de los viejos derbys que le tocó jugar, desde su debut en 2003 de la mano de Carlos Bilardo, pasando por la goleada de 2006, hasta los últimos duelos. “Aquel con el Narigón fue el primer clásico”, haciendo referencia al 4 de octubre del mencionado año cuando, por la octava fecha del Torneo Apertura en el Estadio de 1 y 57 convirtió el único gol a los 10 minutos del primer tiempo.

“Después vinieron algunos más donde se ganó con esfuerzo y dedicación, como el 7-0. También recuerdo la victoria que ganamos por la mínima con un jugador menos”, continuó.

En este aspecto, el mediocampista comentó algunas intimidades de vestuario, el rol como referente y las horas previas al clásico: “Me tocó dar unas palabras y les hablé sobre mi experiencia en estos partidos”, comenzó. A su vez añadió: “Les dije que todos los clásicos son muy especiales y que hay que valorarlos como tal, ya que marcan”. Además dijo que fue lo que les solicitó: “No les pedí que sean hinchas pero sí que conozcan la historia de Estudiantes”. En tanto aprovechó para decirle a los hinchas que disfruten de la victoria y que “es lo más lindo darle alegrías”.

Relacionado a estas palabras que dio el capitán en la previa del partido, el entrenador albirrojo Eduardo Domínguez confesó en la conferencia de prensa post victoria que “antes del partido José (Sosa) nos contó que cuando empezó a jugar en el club costaban estos partidos, y que teníamos que honrar estos momentos. Alargar el historial es para disfrutar y lo tenemos que defender entre todos”.

En cuanto al análisis del rendimiento del equipo y las chances de peligro que se malograron, Sosa declaró: “El equipo hizo un partido serio, tuvimos varias ocasiones de gol”. Por su parte, ante algunos dichos sumó: “En ningún momento se jugó sobrando al rival y creo que fuimos justos ganadores”.

Al ser consultado sobre como vio el partido desde el banco de suplentes y sobre las posibilidades que tuvo el Pincha de estirar la ventaja en el marcador, tras el claro dominio de la pelota tiró: “Nosotros estábamos tratando de concentrarnos en calentar, entonces cuando ellos recuperaban la pelota nos dábamos vuelta y enseguida la teníamos nosotros, entonces no entendíamos nada”.

Por otro lado, también se tomó algunos minutos sobre la situación que revirtieron, tras tres empates consecutivos: “Venimos de partidos en donde sabíamos que los podíamos ganar pero no se nos estaba dando. Son situaciones en donde uno tiene que mejorar y seguir creciendo en ese sentido, de ser serios como fuimos, y buscar la victoria”. Al mismo tiempo fue autocrítico y sostuvo que lo importante que fue la victoria en lo anímico: “Nos estaba costando, es la realidad, pero eso tienen los clásicos que a veces te dan ese empujón para que en la recta final mejoremos y se den las cosas que planificamos veníamos trabajando”.

Por último, José Sosa fue consultado por su continuidad, si en el City Bell se habla de la renovación se su contrato, y si el clásico del domingo fue el último: “No se, ya eso es una cuestión que va más allá de lo que pasó en el partido. Creo que tengo el cariño de la gente, del cuerpo técnico y de la comisión directiva para que cuando llegue ese momento nos sentemos a hablarlo. Yo trato de disfrutarlo como estuvimos hoy, saltando con los chicos”.

Cabe recordar que el vínculo entre el líder de 40 años y Estudiantes finaliza a fin de año. Y si bien aún no hubo avances sobre su renovación, algunos allegados comentan que existe la posibilidad de que el futbolista extienda su contrato con el Club por lo menos por 6 meses más.