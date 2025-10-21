Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Policiales |Se llevaron la recaudación

Entraron a los tiros en una carnicería de Olmos

El ataque se registró en la zona de 52 y 230 cuando preparaban el cierre del local. Una falsa clienta habría dado la “luz verde”

Entraron a los tiros en una carnicería de Olmos

El brutal episodio de inseguridad ocurrió en la zona de 52 y 230 / web

21 de Octubre de 2025 | 01:57
Edición impresa

Una carnicería de Lisandro Olmos se convirtió el pasado sábado en blanco de la delincuencia. Según pudo saber este diario, el hecho tuvo lugar mientras el staff se encontraba realizando las últimas tareas del día para proceder al cierre. Todo marchaba normal. El dueño revisaba la caja, los empleados limpiaban los cuchillos y su sobrina acomodaba los últimos cortes en la heladera. El día había sido largo y el cierre estaba a minutos. Pero, de pronto, la rutina se quebró en un instante: la puerta se abrió de golpe y una voz cargada de violencia irrumpió en el local. “¡Todos al piso, todos al piso, dale, dale!”, gritaron dos hombres que acababan de entrar armados.

El aire se volvió espeso. Uno de los delincuentes, con buzo gris y capucha, se abalanzó sobre la caja registradora; el otro, vestido con una campera azul, levantó un arma tipo pistola y, con un gesto preciso, efectuó una maniobra de carga que heló la sangre de todos.

Nadie se movió. El comerciante, un hombre de 35 años acostumbrado a los rigores del trabajo diario, apenas atinó a gritar: “¡Llamen a la Policía!”. Fue entonces cuando el sonido de dos disparos estremeció a quienes estaban en el local de 52 y 230.

Las balas no impactaron en nadie, pero dejaron su marca en la pared lateral, a pocos centímetros de una heladera.

Los empleados se tiraron al suelo, la sobrina lloraba, y el dueño, con el corazón acelerado, intentaba mantener la calma en medio del caos. Los asaltantes, tal vez nerviosos o decididos a no arriesgar más tiempo, tomaron el dinero de la caja —unos veinte mil pesos— y escaparon corriendo.

Minutos después, con la policía ya en camino y el local cerrado, el comerciante revisó las cámaras de seguridad.

LE PUEDE INTERESAR

Cayeron dos “abre autos” en un operativo cerrojo

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. “Estoy en paz, mi hijo ahora está a salvo”

Las imágenes revelaron un detalle inquietante: una mujer había ingresado al comercio apenas un minuto antes del asalto. Si bien pidió algo no compró nada. Luego, observó con calma el interior para, finalmente, retirarse justo antes de que los dos hombres irrumpieran armados. En la grabación se la veía hablar por teléfono al salir. Todo parece indicar que no se trataría de una casualidad.

Con ayuda de vecinos, el dueño consiguió otra grabación, captada por una cámara privada. Allí se veía un automóvil negro, posiblemente un Chevrolet, esperando con el motor encendido a pocos metros del lugar.

La policía científica trabajó durante horas en la escena, recolectando vainas servidas y tomando huellas. La investigación avanzó rápido: la mujer -de entre 18 y 20 años, tez trigueña y cabello largo- fue identificada a través de los registros de cámaras.

La causa fue caratulada como “robo calificado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Paros en la UNLP de los docentes y nodocentes

En fotos y videos | Cerraron la sede por una protesta de los hinchas

Firma del “swap”: el Gobierno logró el “respaldo esperado”

Con la CGT y sin Taiana, Kicillof cruzó a Milei: “Fracaso al cuadrado”

VIDEO. Tiempos violentos: una pelea expuso la realidad de un barrio

Cristina Kirchner, subida a la campaña con los ojos en la interna

Los números de la suerte del martes 21 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

Argentina B&B: el gobierno ha quedado intervenido por la dupla Bessent & Bennett
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Tiempos violentos: una pelea expuso la realidad de un barrio

Cayeron dos “abre autos” en un operativo cerrojo

VIDEO. “Estoy en paz, mi hijo ahora está a salvo”

Incursión nocturna para robar la plata de un local
La Ciudad
Un hincha pedaleó 600 km para homenajear al club de sus amores
Tasas del descubierto, en alza: posibles atrasos en la cadena de pagos
Día del Seguro: una celebración que invita a cuidar y mejorar
La Fundación Sumando Voluntades entregó alimentos
Capital Chica cumplió 89 años y lo festejó a pura emoción
Información General
VIDEO. Macabro hallazgo: descubren animales mutilados
En la NASA buscan competidores para SpaceX
Mató a un pumita y la pena fue terminar la escuela
Los números de la suerte del martes 21 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Caída global de Amazon repercutió en billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá
Espectáculos
“27 noches”: el caso real que inspiró la película de Netflix
“Lupin”: en la vida como en la serie, el robo al Louvre
Festival de Baterías: las “batas” vuelven a sonar en el Pasaje Dardo Rocha
Rial podría ser la nueva cara de “Bendita TV”
Chechu Bonelli estaría viviendo un nuevo romance
Deportes
José Sosa: “Ganar un clásico es todo”
Nelson Insfrán: “Nos quedan tres finales, hay que salir a ganar”
Paredes quedó condicionado por la amarilla
San Lorenzo “madrugó” a Atlético y sigue en la pelea
Unión, con la necesidad de ganarle a Defensa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla