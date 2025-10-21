Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad |Desde el rubro hablan de la necesidad de “actualizar” su labor

Día del Seguro: una celebración que invita a cuidar y mejorar

El sector celebra cada 21 de octubre en el país, en conmemoración de su creación en 1811. Llaman a profesionalizar su sistema

Día del Seguro: una celebración que invita a cuidar y mejorar

En 1944, el Decreto 24.203 estableció oficialmente el “Día del Seguro”

21 de Octubre de 2025 | 01:48
Edición impresa

Cada 21 de octubre, el sector asegurador argentino conmemora su día, una fecha que hunde sus raíces en la historia del país. La jornada recuerda que en 1811 el Primer Triunvirato impulsó la creación de una compañía de seguros marítimos y un banco de descuentos, sentando las bases de un sistema pensado para proteger a la sociedad. Más de un siglo después, en 1944, el Decreto 24.203 estableció oficialmente esta fecha a instancias de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), consolidando un momento de celebración que va más allá de lo simbólico y subraya la función social y económica de los seguros.

La celebración invita a repensar el rol del seguro como herramienta de previsión y resguardo. No se trata solo de firmar una póliza o reconocer un logo: implica comprender cómo se arma la cobertura, cómo se eligen los límites y cómo se protege a los asegurados frente a contingencias reales. Elegir solo por precio puede ser un error costoso, y la selección responsable requiere considerar la solidez de la compañía, la cobertura ofrecida y la confiabilidad del servicio.

Un punto donde frecuentemente los asegurados quedan expuestos es la cobertura de responsabilidad civil. Muchos optan por límites mínimos sin evaluar las consecuencias de un siniestro mayor, lo que puede traducirse en problemas económicos importantes. Asimismo, el aumento de los costos del seguro automotor tiene múltiples causas: los repuestos y la mano de obra crecieron por encima de la inflación, en especial los importados, mientras que la frecuencia y la gravedad de los siniestros aumentaron debido a factores como el uso del celular, la velocidad y el alcohol. La judicialidad dispareja y el fraude, incluyendo siniestros armados y maniobras con restos de vehículos, completan el panorama que explica el encarecimiento.

La eficiencia en los procesos también es un desafío. La liberación registral inmediata y la trazabilidad son esenciales para que los asegurados puedan desprenderse de riesgos de manera rápida, evitando responsabilidades sobre vehículos que ya no les pertenecen. A la par, los seguros de vida y retiro presentan una deuda histórica: es necesario actualizar deducciones, simplificar la incorporación de nuevos clientes y establecer reglas claras para el ahorro de largo plazo, al tiempo que se fortalecen mecanismos antifraude con bases sectoriales, historial único y tecnología adecuada.

El administrador de Riesgos y Seguros, Jorge Raúl Tarling, destacó la importancia de estas medidas y ofreció su mirada experta sobre cómo fortalecer el sistema. “Hoy se puede actuar de manera concreta: subir los límites de responsabilidad civil, mantener la póliza activa, exigir lenguaje claro, pedir la liberación registral, elegir por confianza, asegurar la moto y contar con un productor asesor de seguros”, afirmó, subrayando la responsabilidad del asegurado en la protección de su patrimonio y bienestar.

Tarling también reflexionó sobre el papel de la Superintendencia de Seguros de la Nación. “La SSN debe garantizar solvencia, reducir la dispersión del mercado y asegurar que los procesos no sean cruentos para los asegurados. No hay fondo de garantía, por eso la continuidad de las aseguradoras y la publicación de indicadores públicos son claves para subir la vara del sistema”, explicó, destacando la necesidad de transparencia y profesionalismo.

LE PUEDE INTERESAR

La Fundación Sumando Voluntades entregó alimentos

LE PUEDE INTERESAR

Capital Chica cumplió 89 años y lo festejó a pura emoción

En el cierre, Tarling resumió la esencia del Día del Seguro: “Celebrar en serio es cuidar a las personas. Y eso se hace con claridad, con papeles en regla, con límites adecuados, con datos confiables, con solvencia y con profesionales capacitados”. Su mensaje invita a ver la fecha no solo como un aniversario, sino como un recordatorio del compromiso que tiene el seguro con la sociedad y la protección de quienes confían en él.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Paros en la UNLP de los docentes y nodocentes

En fotos y videos | Cerraron la sede por una protesta de los hinchas

Firma del “swap”: el Gobierno logró el “respaldo esperado”

Con la CGT y sin Taiana, Kicillof cruzó a Milei: “Fracaso al cuadrado”

VIDEO. Tiempos violentos: una pelea expuso la realidad de un barrio

Cristina Kirchner, subida a la campaña con los ojos en la interna

Los números de la suerte del martes 21 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

Argentina B&B: el gobierno ha quedado intervenido por la dupla Bessent & Bennett
Últimas noticias de La Ciudad

Un hincha pedaleó 600 km para homenajear al club de sus amores

Tasas del descubierto, en alza: posibles atrasos en la cadena de pagos

La Fundación Sumando Voluntades entregó alimentos

Capital Chica cumplió 89 años y lo festejó a pura emoción
Espectáculos
“27 noches”: el caso real que inspiró la película de Netflix
“Lupin”: en la vida como en la serie, el robo al Louvre
Festival de Baterías: las “batas” vuelven a sonar en el Pasaje Dardo Rocha
Rial podría ser la nueva cara de “Bendita TV”
Chechu Bonelli estaría viviendo un nuevo romance
Información General
VIDEO. Macabro hallazgo: descubren animales mutilados
En la NASA buscan competidores para SpaceX
Mató a un pumita y la pena fue terminar la escuela
Los números de la suerte del martes 21 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Caída global de Amazon repercutió en billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá
Policiales
VIDEO. Tiempos violentos: una pelea expuso la realidad de un barrio
Entraron a los tiros en una carnicería de Olmos
Cayeron dos “abre autos” en un operativo cerrojo
VIDEO. “Estoy en paz, mi hijo ahora está a salvo”
Incursión nocturna para robar la plata de un local
Deportes
José Sosa: “Ganar un clásico es todo”
Nelson Insfrán: “Nos quedan tres finales, hay que salir a ganar”
Paredes quedó condicionado por la amarilla
San Lorenzo “madrugó” a Atlético y sigue en la pelea
Unión, con la necesidad de ganarle a Defensa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla