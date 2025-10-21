Día del Seguro: una celebración que invita a cuidar y mejorar

Cada 21 de octubre, el sector asegurador argentino conmemora su día, una fecha que hunde sus raíces en la historia del país. La jornada recuerda que en 1811 el Primer Triunvirato impulsó la creación de una compañía de seguros marítimos y un banco de descuentos, sentando las bases de un sistema pensado para proteger a la sociedad. Más de un siglo después, en 1944, el Decreto 24.203 estableció oficialmente esta fecha a instancias de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), consolidando un momento de celebración que va más allá de lo simbólico y subraya la función social y económica de los seguros.

La celebración invita a repensar el rol del seguro como herramienta de previsión y resguardo. No se trata solo de firmar una póliza o reconocer un logo: implica comprender cómo se arma la cobertura, cómo se eligen los límites y cómo se protege a los asegurados frente a contingencias reales. Elegir solo por precio puede ser un error costoso, y la selección responsable requiere considerar la solidez de la compañía, la cobertura ofrecida y la confiabilidad del servicio.

Un punto donde frecuentemente los asegurados quedan expuestos es la cobertura de responsabilidad civil. Muchos optan por límites mínimos sin evaluar las consecuencias de un siniestro mayor, lo que puede traducirse en problemas económicos importantes. Asimismo, el aumento de los costos del seguro automotor tiene múltiples causas: los repuestos y la mano de obra crecieron por encima de la inflación, en especial los importados, mientras que la frecuencia y la gravedad de los siniestros aumentaron debido a factores como el uso del celular, la velocidad y el alcohol. La judicialidad dispareja y el fraude, incluyendo siniestros armados y maniobras con restos de vehículos, completan el panorama que explica el encarecimiento.

La eficiencia en los procesos también es un desafío. La liberación registral inmediata y la trazabilidad son esenciales para que los asegurados puedan desprenderse de riesgos de manera rápida, evitando responsabilidades sobre vehículos que ya no les pertenecen. A la par, los seguros de vida y retiro presentan una deuda histórica: es necesario actualizar deducciones, simplificar la incorporación de nuevos clientes y establecer reglas claras para el ahorro de largo plazo, al tiempo que se fortalecen mecanismos antifraude con bases sectoriales, historial único y tecnología adecuada.

El administrador de Riesgos y Seguros, Jorge Raúl Tarling, destacó la importancia de estas medidas y ofreció su mirada experta sobre cómo fortalecer el sistema. “Hoy se puede actuar de manera concreta: subir los límites de responsabilidad civil, mantener la póliza activa, exigir lenguaje claro, pedir la liberación registral, elegir por confianza, asegurar la moto y contar con un productor asesor de seguros”, afirmó, subrayando la responsabilidad del asegurado en la protección de su patrimonio y bienestar.

Tarling también reflexionó sobre el papel de la Superintendencia de Seguros de la Nación. “La SSN debe garantizar solvencia, reducir la dispersión del mercado y asegurar que los procesos no sean cruentos para los asegurados. No hay fondo de garantía, por eso la continuidad de las aseguradoras y la publicación de indicadores públicos son claves para subir la vara del sistema”, explicó, destacando la necesidad de transparencia y profesionalismo.

En el cierre, Tarling resumió la esencia del Día del Seguro: “Celebrar en serio es cuidar a las personas. Y eso se hace con claridad, con papeles en regla, con límites adecuados, con datos confiables, con solvencia y con profesionales capacitados”. Su mensaje invita a ver la fecha no solo como un aniversario, sino como un recordatorio del compromiso que tiene el seguro con la sociedad y la protección de quienes confían en él.