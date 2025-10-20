Movimientos en el gabinete libertario tras las elecciones: posibles cambios en Cancillería, Seguridad y Justicia

Kicillof, de campaña en La Plata: tildó al anuncio de Milei sobre el swap con Estados Unidos como un "fracaso"
Kicillof, de campaña en La Plata: tildó al anuncio de Milei sobre el swap con Estados Unidos como un "fracaso"
En el gobierno de Javier Milei se analizan una serie de modificaciones en su gabinete que podrían concretarse después de las elecciones del 26 de octubre. Según fuentes oficiales, se evalúa la salida del canciller Gerardo Werthein, la fusión de los ministerios de Seguridad y Justicia y el reemplazo de varios funcionarios clave del Ejecutivo.
En el Palacio San Martín, la continuidad de Werthein estaría en duda tras los conflictos con Santiago Caputo por las gestiones internacionales. Su eventual reemplazante sería el actual secretario de Culto, Nahuel Sotelo. En caso de confirmarse ese movimiento, la abogada Úrsula Basset, desplazada por Werthein en septiembre, regresaría a la Cancillería en un cargo de relevancia.
Por otra parte, se prevé la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia, quien, según su entorno, se dedicará a su familia y su salud tras los comicios. Entre los logros de su gestión se menciona la implementación del Código Procesal Penal en 14 provincias. En su lugar, se proyecta una reestructuración que unificaría las carteras de Seguridad y Justicia bajo el mando del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.
Patricia Bullrich dejará el Ministerio de Seguridad el 10 de diciembre para asumir su banca en el Senado. En el nuevo esquema, Sebastián Amerio seguiría como secretario de Justicia y Alejandra Monteoliva asumiría como secretaria de Seguridad. Ambos son referentes cercanos a Santiago Caputo, figura que consolidaría su influencia en el Ejecutivo.
En cuanto a la Jefatura de Gabinete, persisten dudas sobre la continuidad de Guillermo Francos. El presidente Milei confirmó que su principal asesor dejará de ser monotributista del Estado para ocupar un cargo formal, pero no precisó cuál. Fuentes oficiales señalan que podría mantenerse al frente del área o asumir otra función central dentro del gabinete.
El alcance de los cambios dependerá del resultado electoral del domingo. Una derrota nacional podría acelerar los reemplazos, mientras que un resultado favorable permitiría una transición más gradual. En el entorno presidencial reconocen que las internas y la falta de coordinación entre las distintas líneas del oficialismo complican la gestión y exigen una reorganización del gobierno.
Desde la Casa Rosada niegan una “intervención del macrismo” en el gabinete, aunque reconocen contactos con dirigentes del PRO. Los nombres de Guillermo Dietrich, Francisco Cabrera y Jorge Triaca circulan en los pasillos oficiales, pero sin confirmaciones. En paralelo, continúan las tensiones internas entre el sector de Karina Milei y el de Santiago Caputo, mientras el Presidente busca mantener el equilibrio político dentro de su administración.
Para comentar suscribite haciendo click aquí